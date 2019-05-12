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Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 14 мая

13.05.2019 11:38 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и слабый туман ожидаются местами по Беларуси 14 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный 2-7 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 12-14 градусов. Днем будет от плюс 13 градусов по западу до 24 градусов тепла по юго-востоку.-0-

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Теги: Минск
 
 
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и слабый туман ожидаются местами по Беларуси 14 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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