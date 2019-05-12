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Белорусы изготовили первое в мире васильковое мороженое с рожью и льном

13.05.2019 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусы изготовили десерт, который еще не выпускали мировые производители. Мороженое "Белы полюс" с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике минчане смогут попробовать с 13 мая. Первая точка продаж – магазин Symbal.by на проспекте Машерова, 18 в Минске. Цена 90-граммовой порции из первой партии – 1 рубль 50 копеек.

Белорусский тренд на васильки задал столетие назад поэт Максим Богданович, а теперь эти цветы появляются на самолетах, вывесках ресторанов и даже в мороженом. Национальный десерт из "кветак Радзімы" изготовила самая старая в Беларуси фабрика мороженого "Белы полюс". Василек – не единственная белорусская фишка: пломбир содержит семена льна, а стаканчик – ржаную муку. Задумка производителей – создать продукт, попробовав который, турист в буквальном смысле почувствует Беларусь на вкус.

– Мы давно заметили, что простой вопрос туриста "Что такого необычного можно попробовать в Беларуси?" ставит в тупик наших людей, которые сходу вспоминают разве что драники. Надеемся, что васильковый пломбир решит проблему: это действительно вкусное мороженое и уникальный продукт, которого нет ни в одной стране мира кроме Беларуси. По вкусу его вряд ли перепутаешь с другим десертом. Молочная основа мороженого дополняется цветочно-травяным ароматом, а когда случается раскусить зернышко льна, чувствуется сладкий медово-масляный привкус,комментирует заместитель директора по маркетингу "Белага полюса" Максим Журович.

"Белы полюс – марозіва пламбір у вафлевым кубачку..." – так компания описывает новое мороженое на его упаковке. Бренд продвигает белорусский язык и культурные символы. Потому логично, что первой точкой, где появится васильковое мороженое, станет магазин национальной атрибутики Symbal.by. Там новый продукт будет продаваться с 13 мая и до холодной осени. С середины мая васильковый пломбир станут постепенно завозить в супермаркеты столицы и других белорусских городов. Экспортировать десерт за пределы страны производители отказались принципиально, чтобы оставить изюминку (точнее василек) "только в Беларуси и больше нигде".

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы изготовили десерт, который еще не выпускали мировые производители. Мороженое "Белы полюс" с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике...
 
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