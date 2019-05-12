«Коммунизм не закончился». Как в Витебске прощались с ксендзом-поляком, которому запретили служить

Источник материала: Tut.by

«Искренне жаль, но коммунизм у нас еще не закончился: до сих пор священникам не дают возможности работать в пользу Бога, на пользу страны», — такое мнение выразил епископ Витебский Олег Буткевич 12 мая на воскресной мессе в кафедральном костеле Иисуса Милосердного, на которой верующие попрощались со своим настоятелем Павлом Кнуреком. Ксендз-поляк покидает Беларусь, так как власти запретили ему служить в нашей стране. На прощальной мессе побывал корреспондент «Віцебскай вясны» .



Епископ Витебский Олег Буткевич и ксендз Павел Кнурек. Фото: vitebskspring.org

Епископ Витебский Олег Буткевич сказал много теплых слов в адрес священника Павла Кнурека, который чуть больше года служил в Витебске настоятелем костела Иисуса Милосердного. Глава епархии поблагодарил его за добросовестное служение и пожелал Божьего благословения в будущей работе.

Пытаясь объяснить верующим ситуацию вокруг священника Кнурека, который не получил разрешения на дальнейшее служение в Беларуси, епископ отметил:

— Наверняка можно сказать одно, глядя на эту ситуацию. Искренне жаль, но коммунизм у нас еще не закончился, так как до сих пор священникам не дают возможности работать в пользу Бога, на пользу страны. Что-то неладное происходит…

В церкви раздались аплодисменты.



Фото: vitebskspring.org

История прихода Иисуса Милосердного началась в 2000 году. За это время в ней меняется уже 13-й настоятель.

— И вот уже тринадцатый пошел в расход. Хорошо, что не 37-й… Видно, черт очень не хочет, чтобы приход развивался, — с иронией сказал в своей проповеди ксендз Павел Кнурек.

То, что белорусские власти не продлили ему разрешение на служение в Беларуси, священник назвал «несправедливостью и обидой». Но, обращаясь к верующим, сказал, что ситуацию эту нужно пережить по-христиански: так, чтобы она не привела к новым несправедливостям. Пережить с Иисусом в сердце.

— Я уезжаю, но костел остается, Иисус остается! — сказал на прощание отец Павел Кнурек.



Павел Кнурек с прихожанами. Фото: vitebskspring.org

В свою очередь, прихожане признались, что «остаются сиротами»:

— Приход — это семья, а настоятель прихода — это отец. Если семья теряет отца, она становится проблемной, а дети — сиротами. Ну вот, будем ждать, пока кто-то приедет нас усыновить. Но знайте, мы будем всегда помнить о вас в своих молитвах. И двери нашего прихода будут всегда открыты для новых встреч с вами.

На прощальную мессу в Витебск специально приехали верующие из поселка Лынтупы Поставского района, где раньше служил Павел Кнурек.

— Вы помогли нам воспитать наших детей и привести их к Богу. И благодаря вам мы начали говорить по-белорусски. Вы останетесь в наших сердцах, мы вас любим, — сказали верующие из Лынтуп.

Месса в кафедральном костеле Витебска закончилось белорусским гимном «Магутны Божа».

Ксендз-поляк Павел Кнурек рукоположен в священники 23 года назад. 18 лет он прослужил в Беларуси. Настоятелем прихода Иисуса Милосердного в Витебске стал в июне 2017 года. До этого возглавлял приход Святого Апостола Андрея в Лынтупах (Поставский район). В ноябре 2018 года власти не продлили Павлу Кнуреку разрешение на служение в Беларуси. Обращения верующих к уполномоченному по делам религий и национальностей Леониду Гуляко и в Администрацию президента с просьбами пересмотреть решение результатов не дали.