ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 14 мая

13.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и слабый туман ожидаются местами по Беларуси 14 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 14 мая

Во вторник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный 2-7 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по юго-востоку — плюс 12-14 градусов. Днем будет от плюс 13 градусов по западу до 24 градусов тепла по юго-востоку.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/kratkovremennye-dozhdi-i-grozy-ozhidajutsja-mestami-po-belarusi-14-maja-347090-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и слабый туман ожидаются местами по Беларуси 14 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Коммунизм не закончился». Как в Витебске прощались с ксендзом-поляком, которому запретили служить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика