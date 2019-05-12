Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси завершается сев яровых культур, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.





По данным на 13 мая, яровой сев в Беларуси проведен на 2,35 млн га, или на 95% запланированных площадей. Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур завершен: посеяно 894,6 тыс. га. Сев кукурузы в Беларуси проведен на 905,2 тыс. га, или на 86,8% запланированных площадей. Кукуруза на зерно посеяна на 258,2 тыс. га, что превышает плановые показатели, на силос — 647 тыс. га (79,9% плана). Овощи посадили на 4,6 тыс. га (82,2% плана). Завершен сев сахарной свеклы, льна-долгунца и картофеля. Ведутся работы по севу однолетних трав (272,8 тыс. га, или 89,1%).

Как сообщалось, в нынешнем году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га. Кукурузу намерены посеять на площади более 1 млн га. Завершить сев яровых культур планируется к 15 мая.

Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-zavershaetsja-sev-jarovyh-kultur-347059-2019/

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