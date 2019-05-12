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На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

13.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Старт мероприятиям был дан с информационно-познавательного марафона «Символы доблести и народной гордости», который прошел в центральном районном доме культуры.

На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь
На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Организаторами информационного марафона «Государственная символика Беларуси и история ее развития» выступила центральная районная библиотека.

На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Эстафету празднования подхватили и в Уваровичском городском доме культуры, где прошел концерт-поздравление «Моя любимая Беларусь».

На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Активное участие в празднованиях приняла молодежь. Так, в Бушевском детском саду-средней школе прошел флеш-моб «Мы – белорусы». Торжественное вручение членских билетов «БРСМ» и открытый диалог «Моя страна» прошли в аграрно-техническом колледже.

На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь
На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

 
 
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Старт мероприятиям был дан с информационно-познавательного марафона «Символы доблести и народной гордости», который прошел в центральном районном...
 
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