На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Источник материала: Газета Авангард

Старт мероприятиям был дан с информационно-познавательного марафона «Символы доблести и народной гордости», который прошел в центральном районном доме культуры.







Организаторами информационного марафона «Государственная символика Беларуси и история ее развития» выступила центральная районная библиотека.





Эстафету празднования подхватили и в Уваровичском городском доме культуры, где прошел концерт-поздравление «Моя любимая Беларусь».





Активное участие в празднованиях приняла молодежь. Так, в Бушевском детском саду-средней школе прошел флеш-моб «Мы – белорусы». Торжественное вручение членских билетов «БРСМ» и открытый диалог «Моя страна» прошли в аграрно-техническом колледже.





