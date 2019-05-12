Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн

Источник материала: БелТА

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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на начало мая открыто почти 68 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $680 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси выстроена система поддержки многодетных семей. В том числе это и долгосрочные меры. "Одна из них - программа семейного капитала. На 1 мая открыто почти 68 тыс. лицевых депозитных счетов - столько многодетных семей воспользовались такой возможностью. На их счета зачислено почти $680 млн. Эта мера оказала влияние. Увеличилось число детей, рожденных третьими и последующими", - отметил Валерий Ковальков.

Принято решение о продлении программы еще на пять лет. Идет проработка дополнений: предполагается расширить направления, по которым семейный капитал может быть "разморожен" досрочно.

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