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Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн
13.05.2019 12:22 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на начало мая открыто почти 68 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $680 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси выстроена система поддержки многодетных семей. В том числе это и долгосрочные меры. "Одна из них - программа семейного капитала. На 1 мая открыто почти 68 тыс. лицевых депозитных счетов - столько многодетных семей воспользовались такой возможностью. На их счета зачислено почти $680 млн. Эта мера оказала влияние. Увеличилось число детей, рожденных третьими и последующими", - отметил Валерий Ковальков.
Принято решение о продлении программы еще на пять лет. Идет проработка дополнений: предполагается расширить направления, по которым семейный капитал может быть "разморожен" досрочно.
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на начало мая открыто почти 68 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $680 млн. Об этом сообщил сегодня...
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