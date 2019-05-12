Дипломы за знания

Источник материала: Радзiма

На малышковых олимпиадах, проходивших во время весенних каникул, наибольшее количество дипломов (68) — на счету учеников средней школы № 1 имени С. И. Граховского. Лидерами по количеству завоеванных дипломов от количества участников стали Заелицкий УПК (76 %), Катковский УПК (75 %), гимназия Глуска (73 %), СШ № 1 (72 %), Заволочицкий УПК (70 %).

Всего в олимпиадах участвовало 294 ученика, в том числе 59 ребят из сельских школ. Призерами стали 177 участников, при этом дипломами 1-й степени награждено 10 участников, 50 получили дипломы 2-й степени и 117 — 3-й степени. Кроме этого, по решению комиссий, 18 участников олимпиад удостоены поощрительных дипломов за результативное участие, рассказали редакции в районном отделе по образованию, спорту и туризму.

Ребят, занявших первые места, всего десять человек, поэтому есть возможность назвать их фамилии на страницах газеты. Степан Кастюкевич, пятиклассник Катковской школы, и Даша Ларина, семиклассница Заелицкой школы, стали первыми в олимпиаде по белорусскому языку и литературе. По русскому языку и литературе призовое первое место завоевала ученица 4-го класса СШ № 1 Виктория Акулич, по обществоведению — девятиклассница гимназии Софья Сергеева, по биологии — Янина Любонец, ученица 6-го класса Заелицкой школы. А вот на олимпиаде по физической культуре и здоровью, проходившей впервые, целых пять победителей, это семиклассники гимназии Полина Потапейко, Виктория Бизункова, Даниил Григорьев, восьмиклассница-гимназистка Валерия Бизункова и ученик 8-го класса СШ № 2 Данила Коломиец.

Были среди призеров олимпиад и обладатели нескольких дипломов разной степени (включая поощрительные). Так, четыре человека смогли завоевать по три диплома (это гимназисты Ксения Ласоцкая (5-й класс), пятиклассница СШ № 1 Илона Кульбицкая, семиклассник СШ № 2 Никита Москаленко и Елизавета Лезова из Устерховской школы (5-й класс)), по два диплома получили 44 человека.

Что касается предметов, то самой «урожайной» по количеству дипломов оказалась олимпиада по русскому языку и литературе — 47 (из них три поощрительных), но она же была и самой многочисленной — 64 участника. А вот самой результативной, пожалуй, можно назвать олимпиаду по белорусскому языку и литературе: у 49 участников — 42 призовых места плюс три поощрительных диплома.

За каждым учеником стоит его учитель, и фамилии педагогов тоже хочется назвать. Но их, как и призеров олимпиад, много, поэтому назову хотя бы тех, кто подготовил не меньше пяти дипломантов. Это учителя начальных классов Ирина Таращук и Татьяна Салейчук (СШ № 2), Светлана Пометникова (СШ № 1), Татьяна Ивашкевич (гимназия), а ученики Татьяны Метельской (СШ № 1) порадовали ее сразу 12 дипломами. Десять дипломов заработали ученики белорусоведа Татьяны Бобович (СШ 1), не меньше пяти призовых мест — учащиеся педагогов из СШ № 1 Елены Вергейчик (география, история), Натальи Корбут (русский язык и литература), Натальи Куксик (белорусский язык и литература), педагогов из гимназии Оксаны Григорьевой (обслуживающий труд), Жанны Кудреевой (русский язык и литература), Юлии Гребеньковой (английский язык), а также учителя-белорусоведа Ирины Пукач из Заелицкой школы.