Российское СМИ «Красная весна» пожаловалось в МИД на демонтаж бюста Чапаева в Гродно. Там ответили

Источник материала: Tut.by

Российское информационное агентство «Красная весна» отправило запрос в МИД РФ по поводу демонтажа бюста Чапаева в Гродно. В ведомстве изданию ответили, что это не является «борьбой с советскими монументами».



Фото: hrodna.life

Напомним, памятник Чапаеву демонтировали в феврале для реконструкции, приуроченной к 75-летию Гродненской области. Первоначально планировалось, что после обновлений его вернут на место. Однако гродненцы начали собирать подписи. чтобы бюсту нашли новое место, например в музее. Гродненские власти с доводами общественности согласились .

Бюст красному командиру был установлен в Гродно в 1960-х годах, хотя сам Чапаев никакого отношение ни к Гродно, ни к Беларуси не имеет.

Тем не менее, российское издание направило запрос в МИД РФ. И вот пришел ответ, где говорится, что во внешнеполитическое ведомстве России «тщательно отслеживают происходящие в зарубежных странах события, связанные с попытками переписать историю в угоду своих конъюнктурных интересов, стереть из народной памяти истинных героев прошлого и включающие такие действия как демонтаж памятников, переименование улиц и иные» Для Беларуси, отметили в МИД соседней страны, «подобные проявления не характерны, несмотря на особое мнение по ряду исторических сюжетов».

— МИД России и Посольство России в Минске обратили внимание на факт демонтажа бюста народному герою В. И. Чапаеву в Гродно. Отметили негативное восприятие произошедшего со стороны гродненцев, в особенности старшего и среднего возраста, а также российских соотечественников, — пояснили в ведомстве. — 23 апреля сотрудник российского Посольства встретился с представителями Гродненского областного исполнительного комитета. В ходе беседы даны разъяснения, что памятник действительно демонтирован для проведения реставрационных работ и по их окончании ему будет найдено достойное место в одном из городских музеев. Кроме того, получены заверения, что принятые меры не являются «борьбой с советскими монументами», поскольку подавляющее большинство советских названий топонимических объектов как в столице, так и в других населенных пунктах Беларуси не менялись последние 25 лет.

Также в МИД РФ подчеркнули, что продолжают следить за дальнейшим развитием событий и держать этот вопрос на контроле.

«Красная весна» также утверждает, что «инициативу освободить улицу Гродно от бюста В. И. Чапаева выдвинули белорусские националисты, которые считают необходимым убрать из публичного пространства героизацию „идеологического врага“». Хотя изначально бюст был демонтирован для реставрации.

Российское информационное агентство «Красная весна» — зарегистрированное в Российской Федерации СМИ, учредителем которой является Сергей Кургинян — политолог, аналитик, телеведущий и писатель. В 2011 году основал патриотическое движение «Суть времени» левого толка, проводил митинги и записывал лекции со своими взглядами, выкладывая их на свой официальный сайт. Сергея Кургиняна часто приглашают в политические ток-шоу в качестве эксперта.