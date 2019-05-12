А кто решает, что запрещено? Как в Беларуси наказывают за комменты и репосты в интернете

Источник материала: Tut.by

В последнее время белорусов все чаще привлекают к ответственности за распространение экстремистских материалов. С юристами правозащитного центра «Весна» разбираемся, как не попасть под статью и за какие комментарии и репосты у правоохранителей могут возникнуть вопросы.

За какой комментарий меня могут наказать? Во-первых, за оскорбление. Если вы неприличным словом или фразой унизили конкретного человека, он может не просто обидеться, но заявить на вас в милицию. Во-вторых, за клевету. Если вы пишете заведомо ложную информацию, которая позорит человека, опять таки, можно ждать неприятностей. В-третьих, за экстремизм. И это очень широкое понятие , куда включаются и призывы к захвату власти неконституционным путем; и разжигание расовой, национальной и религиозной вражды; и пропаганда превосходства или неполноценности граждан по тем же признакам — раса, религия, национальность, язык. Также под запретом порнография, сведения о терроризме и распространении наркотиков.

Репосты тоже отслеживают? Репост считается распространением информации. Поэтому если вы переставили ссылку с сайта, который признан экстремистским , вас могут привлечь к ответственности, даже если эта информация была о безобидных котиках.

А как меня найдут? Во-первых, правоохранители могут изучать содержание страниц в соцсетях. Во-вторых, на вас может написать заявление бдительный гражданин, который увидит в ваших постах или комментариях нарушение закона. Если вы скрываетесь под ником, вас найдут по IP адресу. Правоохранители сначала проведут проверку. И если нарушение подтвердиться, заведут административное или уголовное дело.

Если я не знал о нарушении, можно отделаться предупреждением? В исключительных случаях, если проступок малозначительный, вам могут дать предупреждении. Но в большинстве случаев виновных привлекают к реальной ответственности.

И на сколько меня оштрафуют? Штраф за клевету — до 30 базовых величин, за оскорбление — до 20 базовых величин. Если в течении года вы снова кого-то оскорбили или оклеветали, возбуждается уже уголовное дело. За распространение экстремистских материалов — штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест. Если вы распространяли сведения, направленные на разжигание вражды, на унижение национальной чести и достоинства, и такие последствия наступили — возник реальный конфликт, это уже уголовное преступление. Белорусские правозащитники отмечают, что в ряде случаев привлечение граждан к ответственности за распространение экстремистских материалов было непропорциональным ограничением свободы выражения мнения. Так, анархиста из Минска и его жену оштрафовали на 1800 рублей за «экстремистские надписи» на одежде.

Но хотя бы не посадят? Если возбуждено уголовное дело, за клевету (ст. 188 УК) или оскорбление (ст. 189 УК) могут наказать вплоть до двух лет ограничения свободы. Если клевета или оскорбление распространено в СМИ или Интернете, ответственность выше — уже до трех лет ограничения свободы. Помните, что оскорбление и клевета в отношении президента расценивается как преступление (ст. 367, ст. 368 УК), как и оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК). Белорусские правозащитники призывают власти к отменить уголовную ответственность за клевету и оскорбление, особенно в отношении высших должностных лиц, чтобы наше законодательство соответствовало международным стандартам в области прав человека, но пока безрезультатно. За разжигание вражды (ст. 130 УК) В Беларуси могут осудить на срок до пяти лет лишения свободы, если распространение информации связано с насилием или преступление совершило должностное лицо — до 10 лет колонии, если преступление совершила группа лиц либо в результате погиб пострадавший или наступили другие тяжкие последствия — до 12 лет лишения свободы.

Как узнать, что сайт и информация запрещенная? Внимательно изучите Республиканский список экстремистских материалов , который постоянно обновляется. Под запретом, к примеру, самая известная книга Гитлера, ряд анархистских сайтов, материалы, которые ставят под сомнение существование Холокоста, а также отдельные фразы, как «классовая война» (на английском). Как показывает практика, к ответственности могут привлечь даже за фото в шапке с подобной надписью.

А кто решает, что информация запрещена? Изначально милиция проводит проверку. Сомнительная фраза или сайт уже могут быть в запрещенном списке — тогда сразу заводят дело. Если у правоохранителей есть сомнения, они могут обратиться к экспертам. В каждой области работают специальные комиссии, которые решают, отнести материал к экстремистскому или нет. Их выводы рассматривает суд, который в итоге постановляет признать информацию экстремистской, после чего ее включают в список запрещенных.

Если я не согласен, можно обжаловать решение? Вы всегда можете подать жалобу на постановление или приговор суда. Но есть проблема. Если информацию (сайт, книгу, фразу) признали экстремистской до того, как обнаружили подобные материалы у вас, оспорить это решения суда уже невозможно, оно вступило в законную силу. Поэтому так важно внимательно изучить Республиканский список экстремистских материалов . Имейте в виду, что он периодически обновляется, но изучив уже существующий список, можно предположить, какой направленности информацию могут признать экстремистской.

Это что выходит, критика под запретом? Конституция гарантирует каждому гражданину свободно выражать свое мнения и убеждения (ст. 33). Критиковать власть и простых граждан можно, но чтобы их права при этом не были нарушены.