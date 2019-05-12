В Гродно молодой человек хотел прыгнуть с крыши универмага. Парня спасли прохожие

Источник материала: Tut.by

Около 11.30 13 мая с крыши торгового дома «Неман» собирался прыгнуть молодой гродненец. Парня спасли посетители смотровой площадки, сообщает hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Мужчина перелез через стеклянное ограждение смотровой площадки и стоял на самом краю крыши. Его снизу заметили прохожие и бросились наверх.

Причины, по которым молодой человек хотел прыгнуть с крыши, пока неизвестны. Сейчас ему оказывают помощь медики.









В торговом центре «Неман» пока не комментируют произошедшее.