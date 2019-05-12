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В Гродно молодой человек хотел прыгнуть с крыши универмага. Парня спасли прохожие

13.05.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 11.30 13 мая с крыши торгового дома «Неман» собирался прыгнуть молодой гродненец. Парня спасли посетители смотровой площадки, сообщает hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Мужчина перелез через стеклянное ограждение смотровой площадки и стоял на самом краю крыши. Его снизу заметили прохожие и бросились наверх.

Причины, по которым молодой человек хотел прыгнуть с крыши, пока неизвестны. Сейчас ему оказывают помощь медики.



В торговом центре «Неман» пока не комментируют произошедшее.

 
 
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Около 11:30, 13 мая, с крыши торгового дома «Неман» собирался спрыгнуть молодой гродненец. Парня спасли посетители смотровой площадки
 
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