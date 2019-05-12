«Не должно быть так». В Минске судят работников магазина, которые изощренно разбирались с воришками

Источник материала: Tut.by

В Минске судят двух сотрудников магазина, которые решили по-своему бороться с воришками товара: без суда и милиции. В подсобке людей избивали, после чего раздевали и так отпускали — для пущего позора. Теперь в настоящий суд попали они сами, и претензии серьезные: сразу четыре статьи Уголовного кодекса.



Обвиняемые: заведующий отделом и собственно директор магазина. Фото: TUT.BY

События развивались в магазине в микрорайоне Серебрянка — бывшей «Брусничке» на проспекте Рокоссовского. Сейчас начался процесс в суде Ленинского района Минска.

Обвиняемых двое: 39-летний директор магазина по фамилии Рафальский и его коллега, 30-летний завотделом по фамилии Демидов. Потерпевшими же признаны двое мужчин, которых сотрудники поймали на краже бутылки спиртного и затащили в подсобку «на разборки».

Каждого фигуранта обвиняют по четырем статьям: превышение полномочий, разбой, хулиганство и вымогательство. По любой из них грозит только одно наказание — это лишение свободы на разные сроки, от 3 и вплоть до 15 лет.

Одним из потерпевших оказался 38-летний минчанин, который в разговоре с TUT.BY представился Юрием Алексеевичем. Мужчина пытался умыкнуть бутылку водки под свитером, но его заметили и проводили в подсобку. Там избили (в ход пошел даже молоток, согласно обвинению ), связали и заклеили рот скотчем, требовали оплатить украденные другими людьми товары, а потом раздели и выставили за дверь.

Мужчина с горькой улыбкой рассказывает, что нашел какую-то картонку, чтобы прикрыть интимные места. Так он, с ключами в зубах («куда еще положить») отправился домой. По дороге его заметила минчанка и возмущенная, что возле детской площадки гуляет голый мужчина, вызвала милицию.

Сотрудники, говорит потерпевший, любезно предложили что-то из одежды и вместе поехали в опорку. Там выслушали рассказ и завертелось дело на сотрудников магазина.



Фото: TUT.BY

Хотя и самого минчанина наказали за кражу спиртного — приговорили к отработке 240 часов общественных работ. До того, нужно сказать, он уже имел несколько судимостей за грабежи и неуплату алиментов. Наказание за бутылку отрабатывает до сих пор, но о случившемся в магазине говорит кратко и серьезно: «Это не должно проходить вот так». Известно, что потерпевшие получили много синяков и ссадин, а один из них - перелом носа.

Второй потерпевший, однако, приходит в суд под конвоем — он под стражей, хотя пока не ясно, почему. О нем известно, что это 54-летний безработный, в прошлом был судим девять раз. В магазине с ним обошлись примерно так же, еще и плеснули кофе в лицо. Его в тот день поймали на краже бутылки настойки.



Фото: TUT.BY

Интересно, что по словам первого потерпевшего, оба случая произошли в один и тот же день — 24 августа 2018 года.

Рассмотрение уголовного дела перенесли на 20 мая, поскольку обвиняемых о передаче дела в суд не уведомили по всей процедуре.

Кстати, у работников магазина, оказалось, и до того были проблемы с законом: директор не раз привлекался за нарушение ПДД и даже был судим за насилие над инспектором. А второй, завотделом, был судим за уклонение от воинского призыва. Но у магазинного начальства они числились на хорошем счету.

Дело рассматривает судья Валентина Бортник, обвинитель по делу — прокурор Святослав Великий.

Ранее в коментарии прессе прокуратура сообщала: не исключено, потерпевших куда больше, просто остальные боялись жаловаться в милицию, ведь сами совершили кражу.

«Вместо такого унизительного самосуда работники торговли должны были вызвать наряд милиции. Уверен, безнаказанными те не остались бы», — говорил изданию «Минск-Новости» заместитель прокурора Ленинского района Евгений Моисеенко.