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Неделя будет теплой, но дождливой
13.05.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Ночная температура не будет опускаться ниже +5°С, сообщает Белгидромет.
14мая ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5 +11°С, по юго-востоку она не опустится ниже +12 +14°С, максимальная температура днем составит от +13°С по западу до +24°С по юго-востоку страны.
В среду на большей части Гродненской и Брестской областей, а на остальной территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северу до +13°С по югу республики, максимальная температура днем в основном +16 +22°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +24°С.
В четверг, 16мая, местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северу до +14°С по югу республики, максимальная температура днем +15 +22°С, по юго-востоку до +24°С.
В пятницу кратковременные грозовые дожди и грозы ожидаются преимущественно по юго-западу страны. Температура воздуха минимальная ночью +7 +14°С, по северу она понизится до +5 +6°С, максимальная температура днем +16 +23°С.
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На неделе ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Ночная температура не будет опускаться ниже +5°С, сообщает Белгидромет.
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