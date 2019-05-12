ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неделя будет теплой, но дождливой

13.05.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На неделе ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Ночная температура не будет опускаться ниже +5°С, сообщает Белгидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

14мая ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5 +11°С, по юго-востоку она не опустится ниже +12 +14°С, максимальная температура днем составит от +13°С по западу до +24°С по юго-востоку страны.

В среду на большей части Гродненской и Брестской областей, а на остальной территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северу до +13°С по югу республики, максимальная температура днем в основном +16 +22°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +24°С.

В четверг, 16мая, местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северу до +14°С по югу республики, максимальная температура днем +15 +22°С, по юго-востоку до +24°С.

В пятницу кратковременные грозовые дожди и грозы ожидаются преимущественно по юго-западу страны. Температура воздуха минимальная ночью +7 +14°С, по северу она понизится до +5 +6°С, максимальная температура днем +16 +23°С.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Ночная температура не будет опускаться ниже +5°С, сообщает Белгидромет.
 
Новости дня
Новости общества
 
На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • теплые парки женские на зиму в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика