Неделя будет теплой, но дождливой

Источник материала: Tut.by

На неделе ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Ночная температура не будет опускаться ниже +5°С, сообщает Белгидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

14мая ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5 +11°С, по юго-востоку она не опустится ниже +12 +14°С, максимальная температура днем составит от +13°С по западу до +24°С по юго-востоку страны.

В среду на большей части Гродненской и Брестской областей, а на остальной территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северу до +13°С по югу республики, максимальная температура днем в основном +16 +22°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +24°С.

В четверг, 16мая, местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северу до +14°С по югу республики, максимальная температура днем +15 +22°С, по юго-востоку до +24°С.

В пятницу кратковременные грозовые дожди и грозы ожидаются преимущественно по юго-западу страны. Температура воздуха минимальная ночью +7 +14°С, по северу она понизится до +5 +6°С, максимальная температура днем +16 +23°С.