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Неустойчивая погода и до +24°С ожидается в Беларуси на этой неделе

13.05.2019 13:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Неустойчивая погода и до +24°С ожидается в Беларуси на этой неделе
Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В начале недели погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с территории Украины. Ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Во второй половине недели преобладающее влияние будет оказывать периферия скандинавского антициклона, сформированного в более прохладном воздухе северных широт. Кратковременные дожди ожидаются местами, в основном в южных и юго-западных районах страны", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 14 мая, ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по юго-востоку она не опустится ниже 12-14 градусов тепла. Днем будет от плюс 13 по западу до 24 градусов тепла по юго-востоку страны.

В среду, 15 мая, на большей части Гродненской и Брестской областей и местами по остальной территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 по северу до 13 градусов выше нуля по югу страны. Днем будет в основном 16-22 градуса тепла, по юго-востоку Беларуси воздух прогреется до плюс 24.

В четверг, 16 мая, местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям - на большей части территории, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 по северу до 14 градусов выше нуля по югу страны. Днем будет 15-22 градуса тепла, по юго-востоку - до плюс 24.

В пятницу, 17 мая, местами, преимущественно по юго-западу страны, ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, по северу понизится до плюс 5-6. Днем будет 16-23 градуса тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили...
 
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