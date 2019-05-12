Девять лет лишения свободы дали совладельцу минского бара за распространение наркотиков

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района оглашен приговор по делу Владислава Бриштеля: он признан виновным в распространении особо опасных психотропных веществ и приговорен к девяти годам колонии с конфискацией имущества.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, совладелец минских баров Влад Бриштель был задержан при попытке спрятать дозу с наркотиком. Это была 28-я закладка , о предыдущих он сразу же сообщил правоохранителям. До потребителей запрещенное вещество не дошло.

Владиславу Бриштелю было предъявлено обвинение в незаконном обороте особо опасного психотропа в крупном размере (ч. 3 ст. 328 УК), санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Мужчина в содеянном раскаялся, рассчитывал, что суд назначит ему наказание ниже минимального. Прокурор, напомним, запрашивал 10 лет лишения свободы .

В суде Влад Бриштель признался, что с 12 лет употреблял наркотики. По его словам, пойти на преступление его вынудили тяжелые семейные обстоятельства: в 2013 году родилась дочь, у которой серьезные проблемы со здоровьем, деньги были нужны на лечение, бизнес на тот момент не приносил нужных средств.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.