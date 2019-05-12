В Бобруйске задержали парня, который вывозил белорусок в Китай для занятия проституцией

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске задержали молодого мужчину, который, по предварительным данным, вербовал белорусок и вывозил их в Китай для сексуальной эксплуатации, сообщает милиция.

21-летнего бобруйчанина задержали 9 мая. Он, по данным милиции, подыскал, завербовал и организовал выезд в Китайскую Народную Республику нескольких жительниц Могилевской области. Пока установлена одна потерпевшая, однако их может быть больше. Условия, а также вид деятельности в Китае подозреваемый оговаривал заранее, разъяснял условия пребывания и порядок, вид и размер оплаты за оказание интимных услуг.

В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией, сопряженную с вывозом за пределы государства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.