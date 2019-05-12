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В Бобруйске задержали парня, который вывозил белорусок в Китай для занятия проституцией
13.05.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске задержали молодого мужчину, который, по предварительным данным, вербовал белорусок и вывозил их в Китай для сексуальной эксплуатации,
21-летнего бобруйчанина задержали 9 мая. Он, по данным милиции, подыскал, завербовал и организовал выезд в Китайскую Народную Республику нескольких жительниц Могилевской области. Пока установлена одна потерпевшая, однако их может быть больше. Условия, а также вид деятельности в Китае подозреваемый оговаривал заранее, разъяснял условия пребывания и порядок, вид и размер оплаты за оказание интимных услуг.
В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией, сопряженную с вывозом за пределы государства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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С девушками заранее оговаривали, чем и как они будут заниматься в Китае и сколько за это получать.
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