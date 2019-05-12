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Специальный центр обеспечит на II Европейских играх координацию и реагирование на нештатные ситуации

13.05.2019 13:18 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Специальный центр обеспечит на II Европейских играх координацию и реагирование на нештатные ситуации
Сергей Румас

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-координационный центр II Европейских игр (ОКЦ) начал работать в Минске на пр. Победителей, 103. Возможности центра сегодня продемонстрировали премьер-министру Беларуси Сергею Румасу, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная задача центра - координировать действия при плановом развитии событий, а также вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации во время проведения II Европейских игр (за исключением инцидентов, которые относятся к компетенции силового блока). С 19 июня по 2 июля он будет работать в круглосуточном режиме, в составе одной смены задействует около 100 человек.

Вопросы, которые будет решать оперативно-координационный центр, уже сейчас, до старта соревнований, отрабатываются на тренировках. Одну из них показали сегодня главе правительства в оперативном зале.

Сергею Румасу также продемонстрировали работу Центра технических решений, который в составе ОКЦ отвечает за реагирование на все технические инциденты во время Европейских игр.

Для отработки действий оперативно-координационного центра в условиях, максимально приближенных к масштабному мультиспортивному форуму, Сергей Румас предложил до старта соревнований провести комплексную тренировку с задействованием всех объектов Европейских игр. Сделать это планируется в первой декаде июня.

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Теги: Минск
 
 
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-координационный центр II Европейских игр (ОКЦ) начал работать в Минске на пр. Победителей, 103. Возможности центра сегодня...
 
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