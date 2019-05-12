Посадить тую и получить часы. Как провожают «срочников» в Борисове

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Олег Филипович родом из деревни Красный Октябрь Пуховичского района. До армии окончил Минский энергетический колледж, поступил в университет, но на заочное отделение. Поэтому вскоре получил повестку из военкомата. Говорит, что ему для прохождения службы предложили на выбор несколько частей. Выбрал Борисов — 60-й отдельный Барановичский Краснознаменный, ордена Александра Невского полк связи. И ни разу о своем решении не пожалел, стал одним из лучших военнослужащих страны, получил подарок из рук Министра обороны и, конечно же, завел новых друзей.

— Дважды удалось поучаствовать в учениях, — рассказывает Олег. — Служил в должности водителя-экспедитора аппаратной. Это пункт связи на базе автомобиля «Урал», куда поступают телеграммы от командования. Обращаться с оружием, совершить марш, оборудовать лагерь, замаскировать позиции, выставить охрану узла… Это и многое другое освоил во время службы. Да, служба легкой не была. Но повседневная армейская жизнь (строгая, размеренная), оказывается, меняет характер людей. Вот я, к примеру, терпеливее стал, ответственнее. У нас был хороший коллектив, сержанты в помощи не отказывали, офицеры относились с пониманием. Я считаю, что служба в армии — полезный опыт, особенно для тех, кто еще не нашел свое место в жизни.

В армии Олег подружился с Валентином Бойко из Бреста. Ребят объединили общие занятия и интересы.

— Мне предлагали пойти служить в воинскую часть Бреста, прямо рядом с домом, — вспоминает Валентин. — Я отказался. Так служить проще, в этом убедился. Полтора года спокойно прошли. Сложнее всего было приспособиться жить по распорядку. Работал старшим механиком-телефонистом. Как ни странно, именно здесь, в армии, стал ценить своих родных. Посмотрел на них совсем другими глазами, возможно, повзрослел…

Ребята на торжественном построении были поощрены: кто-то получил грамоту, кто-то — благодарственное письмо на Родину, а кому-то была сделана фотография у развернутого Боевого Знамени.

Впервые в этом году солдату, который много времени работал плечом к плечу с командиром полка, подарили наручные часы.

— Два года назад в нашей части появилась традиция: военнослужащие, увольняющиеся в запас, высаживают туи. Так, на территории полка два раза в год (май и ноябрь) аллея пополняется новым деревцем, — рассказывает офицер по культурно-досуговой работе, начальник клуба 60-го полка связи капитан Лариса Лайкова. — Возле каждой туи устанавливаем табличку, на которой указываем призыв какого года ее высадил. Надеемся, что эти ребята, спустя время, придя в полк, смогут показать «свое» деревце родным.

— Все знают поговорку о том, что настоящий мужчина должен в своей жизни посадить дерево, вырастить сына и построить дом, — рассуждает командир полка Александр Шебулдаев. — Наличие дома, сада и сына — традиционные критерии успешности мужчины. Дерево мы помогаем посадить, ребятам остается построить дом и вырастить сына…

Александр Шебулдаев служит в вооруженных силах более 20 лет. За это время, говорит, молодежь сильно изменилась:

— Если сравнивать солдата, который служил 20 лет назад, с сегодняшним, то с уверенностью могу сказать, что ребята приходят более интеллектуальные. Правда, с зависимостью от интернета. Часто наблюдаю, как в первые недели службы парню тяжело без всемирной паутины. Но все без исключения справляются с этим, если можно так сказать, недугом. Ведь у нас личному составу срочной службы скучать не приходится. Помимо основных воинских занятий, они посещают все значимые места города Борисова и близлежащих регионов. И, к слову, несмотря на то, что на территории полка запрещены телефоны с выходом в интернет, он есть в библиотеке. Любой военнослужащий может там воспользоваться компьютером, найти информацию, отправить электронное письмо…

…Идя по плацу торжественным маршем, Олег Филипович представлял, как обнимет свою девушку Наталью. Она дождалась любимого, приезжала к нему на протяжении всей службы. После армии парень собирается продолжить учебу в университете. Но еще одна мысль не дает ему покоя: остаться служить по контракту. Здесь, в полку, он смог добиться многого: освоить новую для себя науку и стать лучшим. Но пока решение не принято — слишком долго он ждал встречи с домом, с родными…

Дополнительно

Как рассказал заместитель военного комиссара — начальник мобилизационного отдела Военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Алексей Котяхов, в военкомат с воинских частей Борисовского гарнизона будет принято на учет порядка 120 солдат, которые отслужили срочную военную службу.