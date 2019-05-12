К маю семейный капитал назначили 68 тысячам семей. На их счета зачислено 680 миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

Чиновники прорабатывают вопрос, чтобы продлить программу семейного капитала еще на пять лет — с 2020 по 2024 год.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 мая семейный капитал назначили почти 68 тысячам семей. На их счета зачислено около 680 миллионов долларов. Специалисты говорят, что за три года своего существования эта мера изменила отношение мам и пап к количеству детей. Родители все чаще стали решаться на трех и больше малышей.

Для сравнения: в 2010-м третьим и последующими родилось 12,4 тысячи детей, это чуть более 11 процентов от всех малышей того года. В 2018-м эта цифра возросла до более 20 тысяч, или 21 процента от всех рожденных в 2018-м детей.

— По поручению главы государства сейчас прорабатывается вопрос о продлении программы семейного капитала на следующую пятилетку — с 2020 по 2024 год, — рассказал Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты.

Кроме того, по просьбам многодетных, сейчас рассматривается вопрос, чтобы расширить направления по использованию семейного капитала, до того как ребенок достиг 18 лет.

— Предполагается, что это будет строительство жилья, — отметил специалист, а также сообщил: единовременные выплаты при рождении первого ребенка сейчас составляют 2500 рублей, второго и последующих — почти 3500 рублей.

Напомним, семейный капитал ввели в Беларуси с 1 января 2015 года. При появлении третьего и последующих детей семье переводится 10 тысяч долларов на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами можно, только когда ребенку, на которого они начислены, исполнится 18 лет. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, лечения и в других целях.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.