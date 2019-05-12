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«Сколько раз я его с окна снимал…». Подробности трагедии в Гомеле, где из окна 7 этажа выпал малыш

13.05.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У подъезда дома на улице Макаенка в Гомеле сегодня много людей. На скамейке плачет школьница. Рядом с ней что-то пишет следователь. Из легковой машины с надписью «Медпомощь» выходят хмурые представительные женщины с прическами — представители соцслужб. Чуть дальше, на детской площадке, в ужасе замерли рядом со своими малышами молодые мамы. Еще вчера здесь бегал и трехлетний Максим — а сейчас тело ребенка лежит под синей клеенкой прямо под окном квартиры, где он жил с бабушкой, дедушкой и сестрой.


Сегодня утром случилось непоправимое — Максим выпал из окна 7-го этажа. Говорят, взрослых в тот момент рядом с ним не было.

— Я была на улице, когда подъехали милиция и следователи — искали бабушку, она уборщицей в соседнем доме работает. Вообще-то они его оставляли одного, бывало. Вот и сейчас, видно, пошла на работу, малая — в школе, а малыш дома остался. У них еще дедушка есть, но он еле ходит. Маму мы здесь редко видели, — рассказывает соседка.


Заплаканная девушка с косичками рядом со следователем — сестра погибшего малыша, одиннадцатиклассница Яна.

— Я не знаю, как все произошло. Я уходила утром на тренировку и специально еще закрывала все окна, — рыдая, рассказывает она.

В этот самый момент со словами «Где он?» мимо нас проносится женщина.

— А то ты не знаешь, где, — с какой-то злостью смотрит на нее девушка.

— Что с ним?

— Иди и посмотри!

Это мать погибшего мальчика — Марина. Через минуту из-за дома слышится ее пронзительный крик.

Женщина ограничена в родительских правах, жила в другом районе, с сожителем. Опекунами же ее детей выступали бабушка и дедушка. Они также воспитывали и старшую дочь женщины — 17-летнюю Яну. Так и жили впятером в однушке.


Девочка в белой куртке — сестра погибшего малыша. Спиной к ней сидит их мама, ограниченная в правах на детей

— Позвонила ее мама и сказала: «Марина, не знаю даже, как тебе сообщить, но Максим выпал из окна». Мы на Сельмаше были, сели в троллейбус и ехали сюда. Марина ведь думала, что с сыном все хорошо — ну там перелом, может, — в общем, надеялась, что он жив. Хотя я понимал: ну какой перелом? Седьмой этаж ведь, — вздыхает сожитель женщины, Леонид. А потом вдруг неожиданно признается: — А я знал, что этим все закончится. Сколько раз я его с того окна снимал… Он — на подоконник, и сам верхнюю форточку открывал, потом подтягивался и в окно высовывался. Ловил не раз.

По факту гибели трехлетнего Максима следователи проводят проверку: опрашивают родственников, соседей, изучают социально-бытовые условия жизни ребенка.


Напомним, 12 мая в Бобруйске из окна выпал еще один ребенок. Годовалый мальчик с кресла залез на подоконник и как-то распахнул окно, которое было открыто на проветривание. Родители и его старшая сестра в это время находились в другой комнате. Ребенка обнаружила соседка. К счастью, этот малыш остался жив.

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Теги: Гомель
 
 
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Сегодня утром случилось непоправимое. Малыш выпал из окна 7-го этажа. Говорят, взрослых в тот момент рядом с ним не было.
 
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