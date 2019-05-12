В Минске после выписки из больницы пропал 55-летний мужчина

Источник материала: Tut.by

Вот уже три дня родные ищут 55-летнего Леонида Сащеко, которого отпустили домой из больницы в Минске, но он до сих пор не вернулся. Об этом рассказали его родные.



Фото предоставлено родными Леонида Сащеко

11 мая Леонид Петрович Сащеко поступил в больницу № 5 по улице Филатова. В тот же день вечером (примерно с 18.00 до 20.00) его отпустили. Но дома, в общежитии на улице Ботанической, 19, он так и не появился.

«Раньше не пропадал. Близких друзей нет, одинокий человек — поэтому не знаем сейчас, где искать», — говорит его родственница Наталья.

Пока неизвестно точно, во что был одет мужчина в день исчезновения. Рост примерно 170 см, худощавого телосложения.

Родные уже обратилась с заявлением о розыске в Первомайский РУВД. Всех, кто знает о местонахождении мужчины или видел похожего человека, просят откликнутся по телефону: 8 (044) 733-55-35.