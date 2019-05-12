Если к вам пришли. Как найти адвоката, чем он поможет и сколько придется ему платить?

Источник материала: Tut.by

В прошлых выпусках спецпроекта мы выяснили, как вести себя, если к вам пришли с обыском , узнали, как свидетель может стать подозреваемым и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, что делать родственникам , если близкого задержали. Сегодня мы поговорим про защитника — как его искать и чем он вообще может помочь. Разобраться нам помогла адвокат Кристина Хома.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые заводят на людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье , мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед , должностные лица, недосмотревшие коров , — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы , и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации. В новом проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Наш вымышленный герой — обычный 37-летний белорус, менеджер среднего звена Сергей Попавший. По нашей легенде, он оформлял по просьбе начальника сделку по поставке товара. Начальника подозревают в неуплате налогов, Сергея — в пособничестве. Наш герой в течение года пройдет путь от свидетеля до обвиняемого, побывает в ИВС и СИЗО, поучаствует в допросах, которые ведет подполковник Принципиальный, и судебных заседаниях. Защищать его будет адвокат Дорогой. Наши эксперты на примере истории Попавшего расскажут, как пережить подобные ситуации с минимальными потерями, какие законы стоит помнить каждому и как грамотно защищать свои права.

1. Зачем нужен адвокат?

Адвокат имеет право участвовать во всех следственных действиях и судебных заседаниях, вносить замечания в протоколы, собирать и представлять доказательства по делу, заявлять ходатайства и отводы (полный список прав и обязанностей защитника — ст. 48 УПК). Задержание и вызов к следователю всегда стрессовый момент. Даже зная все тонкости, на месте можно растеряться. Адвокат помогает выстроить линию защиты, следит за тем, чтобы не нарушались ваши права, может грамотно составить жалобу, ходатайство, запрос. Право на защиту гарантировано Конституцией (ст. 62).

Когда участие адвоката в уголовном процессе обязательно (ст. 45 УПК)?

Когда подозреваемый или обвиняемый заявляет (ходатайствует), что желает, чтобы у него был защитник;

когда обвиняемый или подозреваемый — несовершеннолетний;

когда обвиняемый или подозреваемый не знает государственного языка или является неграмотным;

когда обвиняемый или подозреваемый в силу физических или психических особенностей не может защищать себя сам;

когда между позициями подозреваемых или обвиняемых есть противоречия, и один из них имеет защитника;

когда заключается досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием;

когда человека подозревают или обвиняют в совершении особо тяжкого преступления — это умышленное преступление, за которое предусмотрено наказание на срок свыше 12 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь: взятка в особо крупном размере, изнасилование заведомо несовершеннолетней или малолетней, убийство, распространение наркотиков организованной группой и др.

Последнее новшество — участие защитника обязательно, если представитель умершего обвиняемого или подозреваемого об этом ходатайствует. Такое случается крайне редко, но иногда родственники умершего желают отстоять его доброе имя, когда гражданин уже умер, а его следственные органы посчитали виновным в совершении преступления.

— У родственников есть право доказывать доброе имя умершего подозреваемого или обвиняемого. Им адвоката предоставят обязательно, если они об этом просят — поясняет Кристина Хома. Потерпевший и свидетель тоже имеют право на адвоката, но за свой счет. По административным и гражданским делам участие адвоката необязательно.

2. Могу ли я защищать себя сам? Или позвать на допрос родных?

Подозреваемый или обвиняемый может защищать себя сам, за исключением случаев, когда участие защитника обязательно (см. выше). Близкий родственник тоже может защищать вас как на следствии, так и в суде (ст. 44 УПК). Решает этот вопрос, соответственно, следователь или судья. Они могут допустить к защите родственников, а могут и не допустить — на свое усмотрение. Кто относится к близким родственникам? Муж (жена), родители, дети, родные братья и сестры, бабка и дед, внуки.

Если у фигуранта уже есть профессиональный адвокат, вероятность, что допустят отца или мать, невысокая. Суд и следствие оценивает профессиональный уровень защиты. Чтобы родственника допустили к участию в процессе, нужно об этом заявить следователю или судье, предоставить документ, подтверждающий родство. Родитель (законный представитель) обязательно присутствуют на всех допросах как на следствии, так и в суде, если обвиняемому не исполнилось 18 лет.

3. Где искать адвоката? И как вообще понять: хороший адвокат или плохой?

На сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов есть полный список адвокатов по всей стране — с указанием телефонов, места работы и специализации. Но как правило, адвоката выбирают по рекомендации знакомых, которые к нему уже обращались. Важно доверять своему адвокату, ведь часто на кону стоит свобода человека.





Четких критериев «хорошего адвоката» нет. Если защитник сходу обещает клиенту выиграть дело, это должно насторожить: количество оправдательных приговоров в Беларуси на уровне статистической погрешности — 0,2%. Обращайте внимание на опыт адвоката по предыдущим делам, на его активную позицию во время следствия, на специализацию — некоторые адвокаты указывают, что имеют опыт работы по экономическим делам, ДТП, по делам о должностных преступлениях, незаконном обороте наркотических средств и т.д.

Белорусские адвокаты могут работать в любом населенном пункте страны. Вопрос только в компенсации проезда и проживания в другом городе, добавьте эту сумму к гонорару.

4. Если меня задержали, адвоката должны предоставить бесплатно?

Вам могут вызвать дежурного адвоката, если участие защитника обязательно. В каждой коллегии круглосуточно дежурят адвокаты. Например, преступление произошло в Советском районе Минска. Следователь обращается в юридическую консультацию Советского района, и просит приехать дежурного адвоката. Юридическая помощь в таком случае оказывается за счет местного бюджета, по установленным ставкам. То есть сначала вы ничего не платите, но если в итоге будет вынесен обвинительный приговор, вы должны компенсировать государству затраты на юридическую помощь. Неважно, есть у вас деньги или нет, сумму взыщут принудительно. Единственный вариант, когда платить не придется, — прекращение дела по реабилитирующим основаниям или оправдательный приговор.

Важно — у подозреваемого или обвиняемого есть право на одну консультацию до начала первого допроса. За эту консультацию платить не надо. Как только вас задержали, сразу заявите о желании получить консультацию адвоката. Дождитесь его приезда, задайте ему тет-а-тет все волнующие вас вопросы. И только после этого соглашайтесь участвовать в допросе. Такая консультация длится столько, сколько вам времени потребуется для выяснения всех важных моментов. Следователь не может сказать: «У вас пять минут на разговор», это грубое нарушения закона.

Спросите у адвоката, что вас может ожидать, какую линию защиты можно выстроить. Если после консультации вы решили, что вам больше не нужен адвокат, он уходит. В протоколе указывается, что подозреваемый (обвиняемый) получил бесплатную консультацию.

Если вы хотите, чтобы защитник и дальше оказывал вам юридическую помощь уже на допросе, с этого момента его помощь платная. Если вы или ваши родственники заключают с ним договор, то условия оплаты определяются самим договором (либо почасовая оплата, либо оплата за участие в одном следственном действии (судебном заседании) и т.д.).

Если адвокат назначенный (дежурный), плату за его юридическую помощь, как судебные расходы, взыщут в случае постановления обвинительного приговора. В начале допроса следователь обязан выяснить, нужен ли вам защитник. Если вы заявляете, что не нужен, потому что у вас нет денег, отказ не примут, — вам предоставят назначенного адвоката, чтобы вы могли реализовать свое право на защиту. Отказ от защитника оформляется в присутствии адвоката, то есть его в любом случае вызовут по вашему делу. Поэтому лучше использовать шанс и получить хотя бы одну бесплатную консультацию, важно — до начала допроса!

5. Сколько стоят услуги адвоката?

Установленных цен нет, стоимость определяется соглашением. Примерная стоимость юридической помощи: консультация — 50−130 рублей, составление правовых документов — 130−500 рублей, один день участия в предварительном следствии (например, допросе) или суде — 250−600 рублей, и это не предел. Все зависит от сложности и объема дела, опыта адвоката, времени, необходимого для оказания юридической помощи, и новизны вопроса (некоторые дела требуют специальных знаний — например, по киберпреступлениям).





Платить сразу, частями или в конце процесса — зависит от вашей договоренности с адвокатом. Если у вас сложное материальное положение, некоторые адвокаты готовы идти на уступки и снижать гонорар. Также в договоре может быть указана доплата (процент от гонорара или фиксированная сумма), за позитивный результат по делу.

6. Если мне не нравится, как работает адвокат, могу ли я заменить его на другого?

Если адвокат назначенный, выбирать вы не можете. По вызову следователя приедет тот, кто в этот момент дежурит. Если процесс длительный, назначенного адвоката могут менять на другого, свободного в этот момент. Но он до начала допроса должен ознакомиться с материалами дела и быть готовым вас защищать. Теоретически можно написать отказ от назначенного адвоката, но принимать решение будет следователь или судья.

Если вам не нравится, как работает назначенный адвокат, вы можете заключить договор с любым другим адвокатом. Адвоката, с которым вы заключили договор, вы можете заменить в любой момент. Одновременно у вас может быть несколько защитников. Один адвокат может защищать несколько обвиняемых, если нет противоречий между их позициями, хотя такое бывает редко.

7. Если адвокату не нравится клиент, может ли он ему отказать?

По правилам профессиональной этики, адвокат не может необоснованно отказать клиенту в оказании юридической помощи. Какие могут быть причины? Если клиент не оплатил услуги адвоката, если адвокат уже защищает либо консультировал другого фигуранта по делу, если следователь, прокурор или судья по делу — родственник адвоката, если адвокату как очевидцу стали известны обстоятельства совершения преступления, если адвокат загружен работой по другим делам, если профессиональный уровень адвоката не позволяет в полном объеме предоставить защиту клиенту (есть специфические дела, например, связанные с криптовалютой, где нужны специальные знания).

Иногда обыватели не понимают, как адвокаты могут защищать людей, которые совершили изнасилования или убийства. В данном случае профессию адвоката можно сравнить с профессией врача. Он не может отказаться клиенту по моральным причинам. Адвокат не помогает избежать ответственности, его задача — способствовать законному решению по делу.

8. Может ли адвокат передать следователю, что я ему рассказал?

Адвокат гарантирует клиенту конфиденциальность. Если станет известно, что он разглашает следователю, судье, прокурору или любому третьему лицу информацию, которую узнал от вас, он будет привлечен к ответственности, вплоть до исключения из коллегии адвокатов.





По закону, адвоката не могут вызвать на допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей защитника или представителя. Но иногда такое случается. Например, адвокат консультировал клиента, в отношении которого впоследствии возбудили уголовное дело. На предварительном следствии защиту этого лица осуществляет уже другой защитник, а того, первого, вызывают, к примеру, сотрудники правоохранительных органов со словами: «Вы же не являетесь защитником по данному делу. Свидетель не может отказаться от дачи показаний, за это предусмотрена уголовная ответственность». Однако даже во время консультации клиент может сообщить информацию, которая имеет отношение к данному делу. Ссылаясь на адвокатскую тайну, адвокат не будет отвечать на вопросы, у него, на это полное право, как и у помощников адвокатов и стажеров. Адвокатское сообщество пресекает подобные попытки правоохранителей.

9. Адвокат может гарантировать, что меня освободят?

Не может. Адвокат не должен обещать или гарантировать клиенту, каким будет приговор. Он может лишь высказать мнение, чего можно ждать, исходя из материалов дела, имеющихся доказательств и судебной практики. Помните, что в Беларуси не прецедентное право. Если в одном случае за взятку чиновнику дали десять лет лишения свободы, это не значит, что при похожих обстоятельствах такой же срок получит другой чиновник.

10. Может ли адвокат передать посылку или письмо от родственников? Есть ли лимит на встречи с защитником?

По закону, адвокат имеет право беспрепятственно общаться со своим подзащитным наедине и без ограничений количества и времени встреч. На практике адвокат не всегда может сразу попасть к клиенту, это связано с перегруженностью следственных изоляторов и, соответственно, комнат для встреч. Назначенного времени, как правило, нет. Адвокат приходит в изолятор и ждет в порядке живой очереди, когда освободится кабинет для общения с клиентом.

Адвокат не может передавать и принимать от подзащитного письма, продукты и вещи. Если у адвоката взяли подписку о неразглашении, то он не может сообщать родственникам обстоятельства дела, которые стали ему известны в ходе следствия. В таком случае защитник, по сути, может лишь передать родным, как себя чувствует обвиняемый, что ему нужно передать из вещей.