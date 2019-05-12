Противники завода под Брестом задержали фуру с аккумуляторами. Завод говорит, это полуфабрикаты

Источник материала: Tut.by

Противники аккумуляторного завода в Бресте в ночь на понедельник в Дрогичинском районе остановили фуру, которая выехала с территории предприятия.





В полуприцепе фуры нашли аккумуляторы, сообщил в фейсбуке активист Алесь Абляк. Противники завода вызвали ГАИ, однако инспекторы, проверив накладные и остальные документы, разрешили фуре продолжать движение.





Об инциденте активисты, по их словам, сообщили в Брестское областное управление КГБ.

Буквально на днях противники строительства аккумуляторного завода заявляли , что хотя завод еще не принят в эксплуатацию и формально там проходят пусконаладочные работы, он уже фактически работает. С 3 мая они круглосуточно дежурят возле завода, по их словам, постоянно работает приточная вентиляция, периодически разгружаются фуры, идет дым из трубы цеха сушки пластин, ощущается неприятный запах. Активисты фиксируют все это на фото и видео.

Чтобы разобраться в ситуации, TUT.BY обратился на аккумуляторный завод ООО «АйПауэр». Там нам сообщили, что «проходит процесс приемки объекта строительства в эксплуатацию».

— Для подтверждения соответствия проектной документации и требованиям эксплуатационной надежности проводится ряд мероприятий по подтверждению соответствия проектных параметров работы всего технологического и очистного оборудования. Для определения эффективности работы установки очистки выбросов серной кислоты в атмосферный воздух от участка формирования и заряда аккумуляторных батарей были использованы полуфабрикаты АКБ для испытаний работы технологического оборудования под нагрузкой, — говорит директор «АйПауэр» Сергей Мельникович.

По его словам, полуфабрикаты, которые и видели в фуре активисты, действительно были на «АйПауэр»: их использовали для испытаний установленного лабораторного оборудования, а также индивидуального и комплексного опробования оборудования ванн формирования и стоек формирователей.