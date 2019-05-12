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Противники завода под Брестом задержали фуру с аккумуляторами. Завод говорит, это полуфабрикаты
13.05.2019 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Противники аккумуляторного завода в Бресте в ночь на понедельник в Дрогичинском районе остановили фуру, которая выехала с территории предприятия.
В полуприцепе фуры нашли аккумуляторы,
Об инциденте активисты, по их словам, сообщили в Брестское областное управление КГБ.
Буквально на днях противники строительства аккумуляторного завода
Чтобы разобраться в ситуации, TUT.BY обратился на аккумуляторный завод ООО «АйПауэр». Там нам сообщили, что «проходит процесс приемки объекта строительства в эксплуатацию».
— Для подтверждения соответствия проектной документации и требованиям эксплуатационной надежности проводится ряд мероприятий по подтверждению соответствия проектных параметров работы всего технологического и очистного оборудования. Для определения эффективности работы установки очистки выбросов серной кислоты в атмосферный воздух от участка формирования и заряда аккумуляторных батарей были использованы полуфабрикаты АКБ для испытаний работы технологического оборудования под нагрузкой, — говорит директор «АйПауэр» Сергей Мельникович.
По его словам, полуфабрикаты, которые и видели в фуре активисты, действительно были на «АйПауэр»: их использовали для испытаний установленного лабораторного оборудования, а также индивидуального и комплексного опробования оборудования ванн формирования и стоек формирователей.
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Противники аккумуляторного завода в Бресте в ночь на понедельник в Дрогичинском районе остановили фуру, которая выехала с территории предприятия.
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