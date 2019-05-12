«Не хотят жить с родителями». Специалист о том, почему белоруски стали меньше рожать

Источник материала: Tut.by

Белоруски стали рожать позже и меньше. По словам специалистов, в 2018 году в стране на свет появилось менее ста тысяч мальчиков и девочек. Для сравнения, в 2017-м эта цифра составила более 102 тысяч.



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Причин, почему детей рождается меньше, в Минтруда и социальной защиты называют несколько. Первая — распад Советского союза и сложная экономическая ситуация в 1980-х начале 1990-х годов.

— Это привело к тому, что семьи не заводили детей, статистика резко упала, — говорит Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты. — Сейчас достигли возраста, когда вступают в брак, именно дети, нерожденные в начале 1990-х.

Причина вторая — люди позже женятся. Парни и девушки все чаще вступают в брак ближе к 30 годам. Соответственно — позже становятся родителями. Отсюда третья причина — сокращается количество женщин фертильного возраста.

— Все меньше женщин, которые могут родить ребенка, — отмечает специалист. — Наблюдается тенденция к более взрослому рождению первого ребенка. Если взять 2018 год, то самой активной оказалась группа женщины 25−34 года. Они родили 63 процента детей.

В Минтруда и соцзащиты проанализировали, почему семьи теперь заводят детей позже и склоняются всего к одному-двум малышам. Основная проблема — отсутствие своего жилья.

— Молодые семьи не хотят жить с родителями, как это было 20 лет назад, — поясняет ситуацию Валерий Ковальков. — Все хотят жить отдельно и в комфортных условиях. При этом стараются сделать так, чтобы рождение детей не сильно отразилось на их материальном достатке.