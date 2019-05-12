ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не хотят жить с родителями». Специалист о том, почему белоруски стали меньше рожать

13.05.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белоруски стали рожать позже и меньше. По словам специалистов, в 2018 году в стране на свет появилось менее ста тысяч мальчиков и девочек. Для сравнения, в 2017-м эта цифра составила более 102 тысяч.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото с сайта: pixabay.com

Причин, почему детей рождается меньше, в Минтруда и социальной защиты называют несколько. Первая — распад Советского союза и сложная экономическая ситуация в 1980-х начале 1990-х годов.

— Это привело к тому, что семьи не заводили детей, статистика резко упала, — говорит Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты. — Сейчас достигли возраста, когда вступают в брак, именно дети, нерожденные в начале 1990-х.

Причина вторая — люди позже женятся. Парни и девушки все чаще вступают в брак ближе к 30 годам. Соответственно — позже становятся родителями. Отсюда третья причина — сокращается количество женщин фертильного возраста.

— Все меньше женщин, которые могут родить ребенка, — отмечает специалист. — Наблюдается тенденция к более взрослому рождению первого ребенка. Если взять 2018 год, то самой активной оказалась группа женщины 25−34 года. Они родили 63 процента детей.

В Минтруда и соцзащиты проанализировали, почему семьи теперь заводят детей позже и склоняются всего к одному-двум малышам. Основная проблема — отсутствие своего жилья.

— Молодые семьи не хотят жить с родителями, как это было 20 лет назад, — поясняет ситуацию Валерий Ковальков. —  Все хотят жить отдельно и в комфортных условиях. При этом стараются сделать так, чтобы рождение детей не сильно отразилось на их материальном достатке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски стали рожать позже и меньше. По словам специалистов, в 2018 году в стране на свет появилось менее ста тысяч мальчиков и девочек.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусская таможня подготовила видеоролик о правилах перемещения товаров через границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика