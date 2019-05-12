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Белорусская таможня подготовила видеоролик о правилах перемещения товаров через границу
13.05.2019 14:52 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото ГТК
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии II Европейских игр белорусская таможня создала видеоролик о правилах перемещения товаров через таможенную границу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.
Видеоролик снят на русском и английском языках и содержит пошаговый алгоритм упрощенного порядка следования через таможенную границу участников и гостей II Европейских игр, а также разъяснения основных таможенных правил.
"Ролик создан в виде анимации: яркие картинки с изображением важной информации, которую должен знать каждый пересекающий границу, легко отложатся в вашей памяти", - отмечается на сайте ведомства. Этот материал станет отличной подсказкой как для иностранных гостей, так и для всех граждан, пересекающих таможенную границу.
С видеороликом на двух языках можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета.-0-
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии II Европейских игр белорусская таможня создала видеоролик о правилах перемещения товаров через таможенную границу, сообщает...
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