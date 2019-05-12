Белорусская таможня подготовила видеоролик о правилах перемещения товаров через границу

Источник материала: БелТА

Фото ГТК

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии II Европейских игр белорусская таможня создала видеоролик о правилах перемещения товаров через таможенную границу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

Видеоролик снят на русском и английском языках и содержит пошаговый алгоритм упрощенного порядка следования через таможенную границу участников и гостей II Европейских игр, а также разъяснения основных таможенных правил.

"Ролик создан в виде анимации: яркие картинки с изображением важной информации, которую должен знать каждый пересекающий границу, легко отложатся в вашей памяти", - отмечается на сайте ведомства. Этот материал станет отличной подсказкой как для иностранных гостей, так и для всех граждан, пересекающих таможенную границу.

С видеороликом на двух языках можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета.-0-