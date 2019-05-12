Уменьшится ли зарплата, и почему у общепита провал. Как длинные выходные повлияли на жизнь белорусов

Источник материала: Tut.by

В этом мае белорусы впервые отдыхали пять дней. Это редкость. Как правило, таких длинных выходных у нас нет. И это несмотря на то, что на каждого трудящегося в Беларуси приходится в среднем семь с половиной праздничных нерабочих дней в год. А это заметно меньше среднемирового значения — в других странах люди отдыхают почти 11 дней.





Что нам дали эти пять нерабочих дней? Довольны ли представители туризма, транспорта и торговли доходом по их итогу? И какие получим зарплаты после майских?

Зарплаты у некоторых могут упасть, но все зависит от контракта

Пять выходных дней подряд в мае, как правило, не должны уменьшать зарплату белорусов. Но все будет зависеть от контракта, который заключили с вами работодатели.

Юрий Горбацевич, начальник управления организации и мотивации труда главного управления труда и заработной платы Министерства труда и соцзащиты объясняет, что если у человека пятидневная и 40-часовая рабочая неделя, то его зарплата за май не будет меньше, чем за март или апрель.

— Мы норму времени, утвержденную на май, отработаем. Баланс рабочего времени в мае не изменился, следовательно норма рабочего времени осталась той же и зарплата не должна меняться. Мы просто в рамках баланса рабочего времени отрабатывали в субботу за дни, когда был выходной, — отмечает специалист.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Однако, человек может работать не пять дней в неделю, а по посменному графику. Например, в магазине по графику: два рабочих дня — два выходных. На таких людей переносы и отработки не распространяются. Но если рабочий день попадает на государственный праздник, например, 9 Мая, то за этот день заплатят не только зарплату, но и доплату. Она не должна быть меньше тарифных ставок окладов или сдельных расценок. То есть, по сути, ему могут доплатить вторую тарифную ставку за этот день.

Юрий Горбацевич отмечает, что в Беларуси применяют разные системы оплаты труда. В компании сами решают, какой она будет. И абсолютно законно, если человеку платят не за месяц работы, а за количество отработанных дней. Эти моменты должны быть описаны в контракте.

Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, говорит, что в Беларуси, на самом деле, у многих повременные контракты. Людям платят не за месяц работы, а за часы или дни. В этом случае длинные майские выходные могут зарплату уменьшить. При этом у многих такое количество выходных влияет на размер премии, ее тоже могут сократить, так как она часто начисляется в зависимости от количества отработанных дней.

По мнению эксперта, выходные по пять дней — это скорее плохо, чем хорошо. Лучше, когда в течение года у нас в сумме больше выходных, и они по три дня подряд максимум.

— Длинные выходные сами по себе — это не очень хорошо. Люди больше отвыкают от работы и каждый день этих выходных используют менее эффективно. То есть за каждый день они меньше отдыхают. А когда больше выходных, которые разбросаны по году, то это более эффективно. Например, если эти выходные по три дня, у людей более размеренный отдых, и это время, которое хорошо использовать для локального туризма. И у людей, у которых зарплата зависит от количества отработанных дней, эффект от того, что они лишний день отдохнут в течение месяца гораздо более смазан, чем если они отдыхают десять дней подряд.

В туризме побили все рекорды

Туристическая отрасль в Беларуси в длинные выходные заметно оживает. Во-первых, это заметно по потокам россиян, которые едут к нам на праздники, во-вторых, и сами белорусы тоже много путешествуют по стране. Майские для наших замков выдались на славу.

Например, в Мирском замке в первые дни мая было примерно по пять тысяч посетителей в день, учитывая, что в среднем их бывает — одна тысяча. Входной билет в замок для взрослого — 14 рублей.

— Грех жаловаться, очень хороший идет поток туристов. В один из дней даже удалось побить рекорд — приехало около 5500 туристов. В эти рекордные дни было около 110 групповых экскурсий, и это кроме индивидуальных посетителей. Мы работали на пределе, — рассказывает директор музея «Замковый комплекс «Мир» Александр Лойко.

По его словам, сотрудникам замка было важно умело развести потоки туристов, чтобы люди остались довольны и смогли не торопясь пройтись по башням, территории, познакомиться с раскопками и флигелем.

Александр Лойко не скрывает, что такие большие выходные — это хорошая возможность улучшить финансовое положение.

— Мы только на 30% финансируемся из бюджета, остальное должны зарабатывать. Экспонаты мы в том числе покупаем за вырученные деньги. Сейчас приобрели неплохую 12 шпалеру. У нас самое большое количество шпалер в Беларуси, есть большая коллекция вееров. Теперь усиленно начинаем искать и закупаем оружие, так как замок все-таки оборонительное сооружение. И это все мы закупаем на деньги, которые приносит турист.

Сколько удалось заработать за длинные выходные, директор замка не раскрывает, отмечает, что это коммерческая тайна. Но в целом объясняет, что содержать замок и платить зарплату сотрудникам — немалая сумма. Услуги одной милиции, которая работает на территории замка, обходятся в 27 тысяч рублей в месяц. При этом сейчас идут работы по проектно-сметной документации по обустройству и облагораживанию парков замка.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Мы стараемся, чтобы люди могли приехать к нам на один-два дня, а не так: до обеда Мир и после обеда — Несвиж. Деньги, что платит турист мы не проедаем, а вкладываем в развитие нашей инфраструктуры.

По его словам, в первые дни мая в основном в замок приезжали россияне, и в целом туристов было больше, чем в следующие дни выходных. 8 и 9 мая было больше белорусов.

В Несвижском замке на майских тоже было много гостей. По словам директора замка Сергея Климова, с 5 по 9 мая приехало около 18 500 туристов. И это больше в 1,5 раза, чем в обычные дни, и больше, чем на майские праздники в прошлом году. Входной билет в замок для взрослого стоит 14 рублей.

— Последние два дня выходных, когда шел дождь, людей было меньше. Это понятно, когда ненастно, выходить из дома не хочется. Но если солнечно, все хотят на свежий воздух.

Заработать за длинные выходные получилось, но Сергей Климов тоже цифру не озвучивает.

— Но мы идем с опережением плана: за первый квартал на 20% больше заработали, чем в прошлом году. Государство нас финансирует на 25%, все остальное — деньги с продажи билетов. На эти деньги мы покупаем экспонаты, делаем ремонт в замке и держим среднюю зарплату около 1000 рублей.

В Министерстве спорта и туризма отмечают, что длинные выходные позитивно влияют на отрасль. По словам заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного, в эти дни было очень много посетителей в информационно-туристических центрах, много экскурсионных групп.

— В эти дни наша сфера резко активизируется, — объясняет заместитель министра. — И если посмотреть по загрузке гостиниц, то она на майских выходных была высокая. В Минске «Орбита» была загружена на 100%, «Турист» — на 99%, «Беларусь» и «Гарни» примерно на 70%. В Бресте профсоюзная гостиница была заполнена более, чем на 60%, Витебске — на 78%, Гомеле — около 50%, Могилеве — 65%. Это в том числе говорит и о том, что работает «безвиз».

Напомним, уже более 230 тысяч туристов воспользовались безвизовым въездом в Беларусь с начала его работы.

Михаил Портной отмечает, что и сами белорусы сейчас стали чаще путешествовать по своей стране. В среднем у нас более 1 млн внутренних туристов. И конечно, на майские они тоже активно путешествовали.

Железная дорога и авиа — тоже в плюсе

Для национального авиаперевозчика и железной дороги эти длинные выходные тоже сыграли в плюс. Практически все рейсы «Белавиа» на эти дни были загружены на 100%.

— Рейсы, вылетающие в период майских праздников, начинает активно бронировать уже в декабре, — рассказывают в авиакомпании. — Первыми начинают загружаться европейские направления — Амстердам, Прага, Париж, Милан, Рим. На этих рейсах много транзитных пассажиров. Средняя загрузка рейсов в первые девять дней мая составила: Ницца — 97%, Ереван — 93%, Тель-Авив — 90%, Амстердам, Ганновер — 89%. При этом нужно учитывать, что загрузка большинства рейсов в указанных направлениях, вылетающих из Минска, приблизилась к 100%.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время длинных выходных Белорусская железная дорога перевезла более 1,3 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток был 4 мая и в четверг 9 мая. Наиболее востребованными у населения были поезда, курсирующие между Минском и областными центрами страны.

С 4 по 9 мая поездами с нумерованными местами перевезли около 352 тысяч пассажиров. Из них поездами межрегиональных линий эконом и бизнес-класса — почти 197 тысяч человек, поездами региональных линий бизнес-класса — 26,5 тысяч, поездами международных линий — 128,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба БелЖД. Услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий воспользовались более 1 млн пассажиров.

Особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Гомелем, а также Минском и Брестом. За период с 4 по 9 мая из Минска в Гомель и обратно этими поездами перевезли почти 20 тысяч пассажиров, из Минска в Брест и в обратном направлении проследовало более 13 тысяч человек.

Почти 45 тысяч пассажиров в праздничные дни путешествовали поездами формирования Белорусской железной дороги в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь, в сообщении Беларусь-Украина-Беларусь — 8,5 тысяч пассажиров, а в сообщении Литва-Беларусь-Литва — 4,5 тысячи человек.

Общепиту помешала погода

А вот для общепита и торговли белорусские майские выходные нельзя назвать очень прибыльными.

Учредитель трех заведений на Зыбицкой в Минске «Банки-Бутылки», «Правда», «Moots» Андрей Жук рассказал, что эти пять выходных дней с 5 по 9 мая для заведений были провальными. По его словам, такая ситуация у многих заведений и на Революционной и Октябрьской.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Есть одно определение по поводу майских праздников — полный провал. В понедельник лил проливной дождь — Зыбицкая вымерла, во вторник была Радуница, тоже люди разъехались, в четверг 9 мая все ожило и то только благодаря гостям. Перед праздниками 1, 2, 3 и 4 мая ситуация была лучше: было много россиян, эстонцев, шведов. Очень активно работали с обеда и до вечера. Днем приходили семьями на обеды, что очень необычно для тусовочной улицы. Помню, как вечером пришла компания из 19 эстонцев, и выпила весь джин и белорусскую водку.

Андрей Жук говорит, что они очень ждали длинных выходных и заранее готовились: запасались продуктами, планировали, что на работу выйдет больше персонала. Однако, подвела погода.

— Если бы было солнечно, то все было бы хорошо. Я помню, что в прошлые годы было очень много посетителей.

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская, куда входят крупные ритейлеры страны, рассказывает, что в праздничные дни у торговли стояла задача предложить максимум товаров и поддержать праздничное настроение горожан.

— В части заработка дни не были уникальными. Все торговые сети подготовили большое количество подарков и скидок ветеранам, пенсионерам, инвалидам. Плюс ко всему у сетей было много акционных предложений: по 300−500 наименований товаров с разными скидками. Многие участовали в благотворительных акциях, оказывали спонсорскую помощь ветеранам, готовили угощение военной кашей. Мы не планировали больших заработков, и все прошло так, как и ожидали, — рассказывает Наталия Шаблинская.

По ее словам, в начале выходных люди покупали больше, чем в конце, и это объективно. Потому что потом они могли уезжать из города или просто проводить время дома, а значит, практически не делали покупок.