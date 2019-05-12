Кокаин в вине. В Гомеле завершено расследование дела крупного международного наркоканала

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершено расследование уголовного дела в отношении двух белорусов, осуществлявших поставку кокаина из Доминиканы в Россию. Подробности сообщили в СК.





По версии следствия, гражданин Украины создал организованную группу, которая доставляла кокаин из Доминиканы в Россию. В состав группы входили супруга организатора, пара граждан России, шесть белорусов — уроженцев одной из деревень Гомельского района, а также неустановленные лица. Организатор группы обеспечивал их деньгами и туристическими путевками в Доминикану. Те, приехав на курорт под видом туристов, получали там кокаин. В их задачи входило доставить его через многочисленные границы в Россию.

Чтобы у пограничников и таможни не возникало вопросов, наркотическое средство растворяли в спирте и переливали в бутылки из-под алкоголя. Потом другие члены группы выпаривали кокаин из привезенной жидкости и продавали.





О схеме стало известно зарубежным и белорусским правоохранителям. В 2018 году в аэропортах Германии, а также на территории России и Беларуси прошли задержания подозреваемых.

Так, 3 мая прошлого года в пункте таможенного оформления «Новая Гута» сотрудники таможни остановили ехавший со стороны Украины Opel Astra, в котором были два гражданина Беларуси, 1975 и 1989 годов рождения. Во время досмотра багажа у них изъяли две бутылки «вина». Согласно заключениям химических экспертиз в спиртосодержащей жидкости находился кокаин.

Мужчин взяли под стражу. Уголовное дело расследовали почти год, сейчас оно передано в прокуратуру для направления в суд.

Еще трое членов организованной группы, задержанных ранее на территории Германии, привлечены к уголовной ответственности согласно законодательству этой страны. Остальные участники банды находятся под следствием в России.