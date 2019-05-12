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В ДК железнодорожников исчезает монументальная роспись. Художница: «Мы бы восстановили бесплатно»
13.05.2019 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время ремонта во дворце железнодорожников заложили гипсокартоном работу белорусских художниц Зои Литвиновой и Светланы Катковой. В администрации учреждения культуры говорят: не знали, что произведение имеет ценность.
Судьбой работы «Моя Родина»
Роспись размещается на третьем этаже дворца железнодорожников на улице Чкалова, там как раз сейчас идет ремонт.
Авторы работы — белорусские художницы Зоя Литвинова и Светлана Каткова, год создания — 1978.
Директор культурно-спортивного центра Минского отделения БелЖД (так теперь называется дворец железнодорожников) Александр Кулага рассказал TUT.BY, что роспись зашивают гипсокартоном.
— Она уже потрескалась за 40 лет, ее никто никогда не обновлял. Мы ее зашиваем гипсокартоном. Узнавали лет пять назад, сейчас не вспомню, у кого именно, во сколько может обойтись реставрация — нам назвали такие деньги, что, извините, лучше новую нарисовать было.
Кто авторы работы, директор дворца культуры не знает.
— Я не готов сказать, кто авторы и что эта роспись представляла собой какую-то ценность. Зашиваем гипсокартоном — кто знает, может быть, до лучших времен.
В высоту работа около 3,5 метра, в длину — около 15, говорит директор дворца железнодорожников.
TUT.BY связался с художницей Зоей Литвиновой. В ее портфолио и эта работа — «Моя Родина», и другие монументальные работы.
— Я удивлена, — комментирует ситуацию Литвинова. — Конечно, работа в плохом состоянии, ей 40 лет. Но мы же со Светой Катковой живые, если бы нас пригласили — мы бы бесплатно ее восстановили. Очень жаль.
Зоя Литвинова сокрушается: выходит, не сохранилось ни одной ее работы в Минске.
— У нас была замечательная энкаустика в кинотеатре «Вильнюс» (речь про
Зоя Литвинова рассказывает, о чем работа, которую скоро никто может не увидеть.
— Название, конечно, пафосное, но время было такое — позволяло такие давать. Хотя тема сама достаточно лирическая — это наш рассказ о Беларуси. Искали символы плодородия, мощи, специально пустили красные ленты, чтобы работа вызывала эмоцию особенную.
По «Моей Родине» у авторов вышел конфликт с художником Михаилом Савицким.
— Савицкий был председателем комиссии, которая тогда принимала художественные монументальные работы. Ему не понравилось, так что он сказал и заказчику нашу работу не принимать. Мы пожаловались в Москву, в президиум художников СССР. Оттуда приезжала комиссия. Нас пригласили во дворец железнодорожников и комиссия из Москвы сказала Савицкому, что он должен извиниться перед художниками. И что если бы так расписали многие стены — там был бы музей.
Работа выполнена в технике темпера, сверху покрыта воском — для лучше сохранности и насыщенности цветов .
— Мы сейчас много можем говорить о том времени, которое, правда, сжирало творчество своеобразных художников. Многое в советские годы делалось под одну гребенку, по соцзаказам, в работах было мало философии самих авторов, их отношения. Были проходные работы, но были и те, которые выделялись в этом сложном времени, — говорит Зоя Литвинова. — Если они хорошего художественного уровня — конечно, они должны сохраняться. Иначе мы можем уничтожить все таким образом, с водой выплеснуть ребенка.
По мнению Зои Литвиновой, в Беларуси должна быть специальная комиссия, которая следила бы за сохранностью монументальных работ.
В комментарии «Радыё Свабода» председатель Союза художников Рыгор Ситница
— Роспись большая и ценная. Она высокого уровня, — отметил он.
Несколько лет назад с фасада другого дома культуры — «Лошицкий» (на улице Маяковского)
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Во время ремонта во дворце железнодорожников заложили гипсокартоном работу известных белорусских художниц Зои Литвиновой и Светланы Катковой. В администрации...
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