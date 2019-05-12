|
Семейный капитал на $680 млн зачислен на счета белорусов
13.05.2019 16:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Депозитные счета 68 тысячам многодетных семей открыты в Беларуси, на них перечислено порядка 680 миллионов долларов.
Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков на пресс-конференции в Минске, посвященной Дню семьи.
По словам Ковалькова, программа семейного капитала стал эффективной мерой поддержки белорусских многодетных семей. Увеличилось количество детей, которые рождены третьим и последующими в семье.
По сравнению с 2010 годом, когда таких детей было примерно 12 тысяч, в 2018-м это было уже более 20 тысяч.
Программа «семейный капитал» для поддержки многодетных семей действует с 2015 г. Семье открывают счет в 10 тыс. долларов в виде единовременной выплаты при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. Распоряжаться этими средствами можно после достижения ребенком 18 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депозитные счета 68 тысячам многодетных семей открыты в Беларуси, на них перечислено порядка 680 миллионов долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)