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Высокий класс пожарной опасности сохраняется в 90% лесов Брестской области

13.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области в связи с продолжительной сухой погодой в 90% лесов сохраняется высокий класс пожарной опасности.

Высокий класс пожарной опасности сохраняется в 90% лесов Брестской области
Практически на всей территории региона установился III-IV класс пожарной опасности. Исключение составляют Дрогичинский, Ганцевичский и Барановичский районы, в отдельных частях которых II класс. Там в ближайшее время планируется снять запрет на посещение лесов.

«На всей территории пока не спешим снимать запрет, поскольку в области продолжительное время не было интенсивных осадков. Дожди прошли локально, но влаги может быть недостаточно для снижения пожарной опасности», — пояснил начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

Запрет на посещение лесного фонда в Брестской области введен 26 апреля. В Пинском районе запрет на посещение лесов введен с 25 апреля. Напряженная пожарная обстановка сложилась из-за недостатка зимней влаги и отсутствия осадков весной. В регионе с начала года зафиксировано 128 случаев возгораний в лесах, огонь повредил площадь 1200 га. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошло 30 пожаров на площади 180 га.

Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 36 человек.

По информации БелТА.

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