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В Могилеве погиб известный фотограф: въехал на велосипеде в яму и упал - не спас даже шлем

13.05.2019 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 12 мая трагически погиб известный фотограф Александр Сомов. Он ехал на велосипеде, когда колесо попало в глубокую яму, скрытую под водой. Во время падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, — не спас даже шлем. Александру Сомову было 66 лет.


На переднем плане — Александр Сомов на открытии велосезона-2018 в Могилеве. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Я ехала рядом с Александром, когда это случилось. Ехали мы медленно. Он заехал в лужу, а там казалась глубокая ямка. Попав в нее передним колесом, Александр упал и сразу отключился. Мы вызвали скорую, его забрали в городскую больницу, а где-то через 30 минут он скончался. Александр был в шлеме, — пишет могилевчанка Инна Шилович. — Берегите себя и своих близких! Объезжайте лужи, если не знаете, что в них находится!


Фото: Инна Шилович, vk.com/ilovemogilev

По словам очевидцев, яма эта в микрорайоне Юбилейный, то есть в районе улицы Королева.

Александр Сомов занимался фотографией почти 40 лет — с 1980 года.


Яма, из-за которой погиб Александр Сомов, уже огорожена. Фото: vk.com/ilovemogilev
 
Теги: Могилев
 
 
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