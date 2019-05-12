В Могилеве погиб известный фотограф: въехал на велосипеде в яму и упал - не спас даже шлем

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 12 мая трагически погиб известный фотограф Александр Сомов. Он ехал на велосипеде, когда колесо попало в глубокую яму, скрытую под водой. Во время падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, — не спас даже шлем. Александру Сомову было 66 лет.



На переднем плане — Александр Сомов на открытии велосезона-2018 в Могилеве. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Я ехала рядом с Александром, когда это случилось. Ехали мы медленно. Он заехал в лужу, а там казалась глубокая ямка. Попав в нее передним колесом, Александр упал и сразу отключился. Мы вызвали скорую, его забрали в городскую больницу, а где-то через 30 минут он скончался. Александр был в шлеме, — пишет могилевчанка Инна Шилович. — Берегите себя и своих близких! Объезжайте лужи, если не знаете, что в них находится!



Фото: Инна Шилович, vk.com/ilovemogilev

По словам очевидцев, яма эта в микрорайоне Юбилейный, то есть в районе улицы Королева.

Александр Сомов занимался фотографией почти 40 лет — с 1980 года.



Яма, из-за которой погиб Александр Сомов, уже огорожена. Фото: vk.com/ilovemogilev