Официант рассказал, как спасал парня, который хотел прыгнуть с «Крыши мира» в Гродно

Источник материала: Tut.by

Днем 13 мая с крыши торгового центра «Неман» пытался прыгнуть парень. Его спас 21-летний официант кафе «Крыша мира» Глеб. Руководство заведения пообещало премировать своего сотрудника, сообщае т hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Глеб работает официантом и учится в медуниверситете. В тот момент, когда парень перелез через ограждение и хотел прыгнуть, Глеб не растерялся и попытался его спасти. Получилось. Момент, как все происходило, сняли на видео прохожие.

— В такой ситуации оказался впервые. Героем себя не чувствую, — рассказывает Глеб. — Получилось у меня помочь человеку — я очень рад.

Глеб говорит, что расстояние до парня было приличное, ему пришлось аккуратно меленькими шажками к нему подбираться.

— Я перелез через ограждение и начал подходить к парню, а он тем временем стал отдаляться от меня. Все время смотрел на меня и я не мог к нему близко подойти. Парень ничего не говорил. В один момент, когда было максимальное напряжение, он начал паниковать — и я понял, что надо действовать. Когда он отвернулся, я подбежал к нему и сделал захват, — добавил Глеб.

Когда официант остановил парня, к нему подбежал учредитель кафе «Крыша мира» Станислав Сидоров и помогал удерживать, чтобы тот не вырвался.

— Я стал искать способ, чтобы перелезть ограждение и помочь человеку, — рассказывает Станислав. — Глеб оказался первым и сумел схватить парня, мне оставалось только помочь. Молодой человек, который собирался прыгать, был трезв. Единственное, что он сказал — чтобы его не придавливали, так как ему тяжело дышать. Слова были адекватные. Мне кажется, он был в стрессовом состоянии. А Глебу надо выписать премию и повесить его портрет на доску почета.

Учредитель заведения говорит, что на смотровой площадке надо еще поискать место, чтобы спокойно можно было перелезть ограждение — ЧП здесь произошло впервые за два года работы. В вечернее время на площадке работает администратор, в дневное ведется видеонаблюдение.

В милиции рассказали, что прыгнуть с крыши торгового центра пытался 19-летний студент одного из гродненских университетов. Он доставлен для обследования в специализированное медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.