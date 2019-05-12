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«Белавиа» запускает рейсы в Мюнхен - 255 евро туда-обратно
13.05.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 15 июля авиакомпания «Белавиа» начнет летать в столицу немецкой Баварии — Мюнхен. Вылеты будут четыре раза в неделю, время в пути — около двух часов. Стоимость билета туда-обратно — от 255 евро.
В летнем расписании рейсы из Минска в Мюнхен будут по по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, вылет в 12.30, прибытие в 13.35 по местному времени. Обратный рейс из Мюнхена — в 14.15, в Минске самолет приземлится в 17.15 по местному времени. Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест.
Стоимость авиабилетов в одну сторону — от 115 евро и от 255 евро — туда-обратно. Билеты доступны для покупки на сайте авиакомпании.
Мюнхен стал четвертым немецким городам, куда летает «Белавиа». Регулярные рейсы есть также в Берлин, Франкфурт и Ганновер.
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Первый самолет полетит в столицу Баварии 15 июля.
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