«Белавиа» запускает рейсы в Мюнхен - 255 евро туда-обратно

Источник материала: Tut.by

С 15 июля авиакомпания «Белавиа» начнет летать в столицу немецкой Баварии — Мюнхен. Вылеты будут четыре раза в неделю, время в пути — около двух часов. Стоимость билета туда-обратно — от 255 евро.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В летнем расписании рейсы из Минска в Мюнхен будут по по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, вылет в 12.30, прибытие в 13.35 по местному времени. Обратный рейс из Мюнхена — в 14.15, в Минске самолет приземлится в 17.15 по местному времени. Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест.

Стоимость авиабилетов в одну сторону — от 115 евро и от 255 евро — туда-обратно. Билеты доступны для покупки на сайте авиакомпании.

Мюнхен стал четвертым немецким городам, куда летает «Белавиа». Регулярные рейсы есть также в Берлин, Франкфурт и Ганновер.