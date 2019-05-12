ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» запускает рейсы в Мюнхен - 255 евро туда-обратно

13.05.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 15 июля авиакомпания «Белавиа» начнет летать в столицу немецкой Баварии — Мюнхен. Вылеты будут четыре раза в неделю, время в пути — около двух часов. Стоимость билета туда-обратно — от 255 евро.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В летнем расписании рейсы из Минска в Мюнхен будут по по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, вылет в 12.30, прибытие в 13.35 по местному времени. Обратный рейс из Мюнхена — в 14.15, в Минске самолет приземлится в 17.15 по местному времени. Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест.

Стоимость авиабилетов в одну сторону — от 115 евро и от 255 евро — туда-обратно. Билеты доступны для покупки на сайте авиакомпании.

Мюнхен стал четвертым немецким городам, куда летает «Белавиа». Регулярные рейсы есть также в Берлин, Франкфурт и Ганновер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый самолет полетит в столицу Баварии 15 июля.
 
Новости дня
Новости общества
 
Айтишника оштрафовали на 500 долларов за репост запрещенной надписи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские рубашки приталенные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика