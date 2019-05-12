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Айтишника оштрафовали на 500 долларов за репост запрещенной надписи

13.05.2019 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 6 на 7 мая в Минске задержали IT-консультанта Глеба Рубанова. По его словам, сотрудники милиции позвонили ему и попросили спуститься во двор, якобы возникли проблемы с его припаркованным автомобилем. На месте Рубанова задержали и 30 часов удерживали в изоляторе. Позже он узнал, что сотрудники ГУБОПиК МВД нашли в соцсетях репост запрещенной аббревиатуры из четырех букв, авторство, согласно обвинению, приписывается Рубанову. В итоге его оштрафовали на 40 базовых величин (1020 рублей) за распространение экстремистских материалов.


Глеб Рубанов. Фото: Facebook / Hleb Rubanau

Как пишет Глеб Рубанов на свой странице в фейсбуке, он с обвинением не согласен и планирует обжаловать постановление суда. По его словам, речь идет про пост, под которым был комментарий, где была ссылка на пост другого пользователя, где была ссылка на фото человека с плакатом и фразой, которая в Беларуси признана экстремистской. По закону мы не можем передать ее смысл. Однако ее можно найти в Республиканском списке экстремистских материалов.

Адвокат Александр Галиев в комментарии TUT.BY обратил внимание, что в суде не было представлено доказательств, к примеру, выписки с IP-адресом, что именно Глеб Рубанов пользовался данным аккаунтом, оставлял комментарий с запрещенным содержанием. Также вызывает вопросы ночное задержание Рубанова.

— Правоохранители указали, что Рубанов уклонялся от явки в милицию, поэтому был оформлен привод. Но дело в том, что ночной привод запрещен по закону. Кроме того, когда его задерживали, был составлен протокол о том, что он разместил комментарий с запрещенным содержанием 25 февраля. А в суде в протоколе фигурирует уже другая дата — 5 марта. Жалоба на незаконное задержание уже подана. Также мы планируем обжаловать постановление суда, — пояснил представитель IT-консультанта.

 
Теги: Минск
 
 
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Глеба Рубанова задержали посреди ночи, несколько дней продержали в изоляторе и в итоге оштрафовали на 40 базовых величин.
 
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