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В Минске на бесплатном концерте велофеста «Viva Rovar!» выступят Солодуха, Akute и #2Маши

13.05.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Победы 18 мая пройдет велокарнавал «Viva Ровар!». Кроме велопарада, там состоится бесплатный концерт с участием белорусских и российских музыкантов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Международный велокарнавал «Viva Ровар!» пройдет в Минске в пятый раз. Возле стелы мероприятия будут проходить на протяжении всего дня, с 12 до 20 часов.

В 12 часов начинается сбор участников и выдача номеров, в 15 — старт масштабного карнавального велопарада с заездом по проспекту Победителей. С 16 до 20 часов — развлекательные мероприятия с конкурсами и бесплатным концертом.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В первой части велокарнавала (с 12 до 14.30) на сцене побывают популярные белорусские группы: :B:N: и Akute. После заезда (с 16 до 20 часов) концерт продолжится — в это время выступят Александр Солодуха и Руслан Алехно, а хедлайнерами станут группа «Рондо» и #2Маши. Вход и участие в велофесте бесплатные.

 
Теги: Минск
 
 
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