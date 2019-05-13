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Посмотрите, как румынские архитекторы сняли минские шедевры соцмодернизма

14.05.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Румынские и молдавские архитекторы документируют в Instagram уникальную архитектуру социалистического модернизма Центральной и Восточной Европы. Среди шедевров советской архитектуры есть и минские здания. Мы посмотрели, какие.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Ассоциация румынских и молдавских архитекторов Birou pentru artă şi cercetare urbană (BACU) занимается вопросами защиты, восстановления и сохранения модернистской архитектуры 1955−1991 годов в Молдове, Румынии и в целом странах Центральной и Восточной Европы. Архитекторы собирают документы и обращаются к чиновникам, чтобы архитектуру социалистического модернизма вносили в список наследия. Так ассоциация пытается защищать уникальные здания от сноса и разрушения.

Для анализа и изучения архитектуры команда BACU создала проект «Socialist Modernism». Архитекторы в том числе в Instagram публикуют фото и информацию о самых интересных объектах. У их аккаунта 224 тысячи подписчиков. На снимках есть и здания из Минска. Пока им ничто не угрожает, но снимки помогают белорусам взглянуть на привычную архитектуру под другим углом.

Панно на Партизанском проспекте

Панно «Беларусь партизанская» из 4 миллионов маленьких плиток смальты на фасаде минской гостиницы «Турист» было создано художником Александром Кищенко в начале 1970-х. В 2015 году работу открыли снова — после реконструкции.

Александр Кищенко придавал цветам в монументальной работе символический смысл. Охра — это белорусская земля. Красная мозаика — кровь. Чёрные и тёмно-коричневые тона — тяжёлая история белорусского народа во времена войны. Жёлтая смальта — вера в победу.

Объект внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Large mosaic wall entitled «Partizan Belarus» on the facade of the Hotel «Tourist» which is located in the south-eastern part of Minsk near the metro station «Partizanskaya». Unveiled in the 70s. Recently was restored. Artist Alexander Kishchenko © B.A.C.U. @_BA_CU #_BA_CU. Add new sites: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/. Map location: http://socialistmodernism.com/. Use the #SocialistModernism #socarchitecture #socmonumentalart #socialistmosaics #socialistarchitecture tag and your #SocHeritage shots will enter our selection and possibly be featured in our materials. Information collected from the public will be published on our website and included in an interactive map&data base under the name of the contributor. #architecture #architecturephotography #belarus #minsk You can access the SocialistModernism.Com interactive map both online and on your smartphone by using the Socialist Modernism Application available on AppStore or Google Play. With the application, you can identify your favorite site or participate by adding new entries to the map.

Публикация от #SOCIALISTMODERNISM (@socialistmodernism) 29 Апр 2019 в 1:03 PDT

 

Аэропорт

Здание Национального аэропорта «Минск» строили с 1977 года. Датой открытия считается 1983 год, хотя первый рейс вылетел отсюда еще в 1982, а достраивался комплекс до 1993 года. Здание создавали по проекту Бориса Ларченко и Нелли Темновой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minsk National Airport, Minsk, Belarus, Built in 1989 Architect: Boris Larchenko, Nelli Temnova, Yury Grigoriev, Georgy Sysoev et al. © B.A.C.U. @_BA_CU #_BA_CU. Add new sites: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/. Map location: http://socialistmodernism.com/. Use the #SocialistModernism tag and your #SocHeritage shots will enter our selection and possibly be featured in our materials. Information collected from the public will be published on our website and included in an interactive map&data base under the name of the contributor. You can access the SocialistModernism.Com interactive map both online and on your smartphone by using the Socialist Modernism Application available on AppStore or Google Play. With the application, you can identify your favorite site or participate by adding new entries to the map.

Публикация от #SOCIALISTMODERNISM (@socialistmodernism) 18 Апр 2019 в 4:28 PDT

 

Дома — «соты»

Таких многоэтажек в Минске две, они построены на пересечении улицы Богдановича и проспекта Машерова в 1986 и 1991 годах. Проект российского архитектора Александра Белокони, такие же есть в Уфе и Самаре. Здания горожане прозвали дома — «соты».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-storey residential towers, aka «honeycomb» Minsk, Belarus, built in 1985, Architects Alexander Belokon, O. Tretyakov, V. Brandenburg and engineers A. Lurye, E. Zaferidi © B.A.C.U. @_BA_CU #_BA_CU. Add new sites: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/. Map location: http://socialistmodernism.com/. Use the #SocialistModernism tag and your #SocHeritage shots will enter our selection and possibly be featured in our materials. Information collected from the public will be published on our website and included in an interactive map&data base under the name of the contributor. You can access the SocialistModernism.Com interactive map both online and on your smartphone by using the Socialist Modernism Application available on AppStore or Google Play. With the application, you can identify your favorite site or participate by adding new entries to the map.

Публикация от #SOCIALISTMODERNISM (@socialistmodernism) 17 Апр 2019 в 11:08 PDT

Дома — «кукурузы»

Пять 16-этажных домов — «кукуруз» на улице Веры Хоружей возле Комаровки строили долго — с 1982 по 2000 годы. Четыре из них жилые, одно — административное. Дома прозвали кукурузами из-за сходства с початками этого растения. Проект выполняли архитектор Владимир Пушкин, инженер Владимир Потерщук.

 

Кинотеатры

Румынские архитекторы сфотографировали кинотеатр «Октябрь», который работает на выходе станции метро «Академия наук». Здание построили по индивидуальному проекту Института Белгоспроекта, архитектор — Валентина Малышева. Открыли «Октябрь» в 1975 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinema «Oktyabr» Minsk, Belarus, built in 1975. Architect: Valentin Malyshev. © BACU @_BA_CU #_BA_CU. Add new sites: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/. Map location: http://socialistmodernism.com/. Use the #SocialistModernism #socmonumentalart #socialistmosaics tags and your #SocHeritage shots will enter our selection and possibly be featured in our materials. Information collected from the public will be published on our website and included in an interactive map&data base under the name of the contributor. You can access the SocialistModernism.Com interactive map both online and on your smartphone by using the Socialist Modernism Application available on AppStore or Google Play. With the application, you can identify your favorite site or participate by adding new entries to the map.

Публикация от #SOCIALISTMODERNISM (@socialistmodernism) 23 Мар 2019 в 6:41 PDT

Обратили внимание авторы проекта о соцмодернизме и на кинотеатр «Москва» на проспекте Победителей. Его построили в 1980 году по индивидуальному проекту архитекторов «Белгоспроекта» Виктора Крамаренко, Владимира Щербина, Михаила Виноградова.

В списке историко-культурных ценностей Беларуси значится только витраж из этого кинотеатра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinema Moskva Minsk, Belarus Built in 1980 Architect: Viktor Kramarenko, Vladimir Shcherbina, Mikhail Vinogradov © BACU @_BA_CU #_BA_CU. Add new sites: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/. Map location: http://socialistmodernism.com/. Use the #SocialistModernism tag and your #SocHeritage shots will enter our selection and possibly be featured in our materials. Information collected from the public will be published on our website and included in an interactive map&data base under the name of the contributor. You can access the SocialistModernism.Com interactive map both online and on your smartphone by using the Socialist Modernism Application available on AppStore or Google Play. With the application, you can identify your favorite site or participate by adding new entries to the map

Публикация от #SOCIALISTMODERNISM (@socialistmodernism) 20 Янв 2019 в 1:21 PST

 

Горельеф над фастфудом

Горельеф «Солидарность» на Доме моделей появился уже после открытия здания — в конце 1970-х — начале 1980-х. Его авторы — Анатолий Артимович и Анатолий Яскин. Здесь изображены жители Советского Союза, Вьетнама, Китая, Индии, Палестины, Чили, Кубы, Анголы. Они — участники марша в защиту прав и свобод.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

House of Fashion, Belarus, Minsk, built in 60's-70's Architect: E. Levina, V. Gerashchenko, G. Svyatsky with B. Larchenko Bas-relief entitled «Solidarity» by sculptor: A. Artimovich © BACU @_BA_CU #_BA_CU. Add new sites: http://socialistmodernism.com/add-locations-visitors/. Map location: http://socialistmodernism.com/. Use the #SocialistModernism #socmonumentalart tag and your #SocHeritage shots will enter our selection and possibly be featured in our materials. Information collected from the public will be published on our website and included in an interactive map&data base under the name of the contributor. You can access the SocialistModernism.Com interactive map both online and on your smartphone by using the Socialist Modernism Application available on AppStore or Google Play. With the application, you can identify your favorite site or participate by adding new entries to the map.

Публикация от #SOCIALISTMODERNISM (@socialistmodernism) 29 Янв 2019 в 1:50 PST

Мозаики на многоэтажках на Востоке

Мозаики «Город культуры», «Город-строитель», «Город воин», «Город науки» на домах в микрорайоне «Восток-1» созданы в 1970—1980 годы.

Панно делали под проект Георгия Сысоева — архитектора микрорайона. Рисунки Александра Кищенко дублировали на картоны в натуральную величиную. Готовые «выкройки» обводили по контуру на стене. Каждое панно выкладывалось из разноцветных квадратиков смальты.

Мозаики внесены в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Одна из мозаик два года назад стала обсыпаться. Отреставрировать в 2019 году решили две работы — на это выделят 1,3 миллиона долларов.

 

Выставочный комплекс

Национальный выставочный центр «БелЭкспо», который также называют «ромашка» (на этот цветок здание похоже сверху) построили под конец 1980-х. Проект архитектора Леонарда Москалевича.

 

«Кораблик» БНТУ

Университетский корпус БНТУ возле станции «Борисовский тракт» построили в 1983 году. Авторы проекта — Игорь Есьман и Виктор Аникин. Местные часто сравнивают объект с лайнером, поэтому он получил прозвище «корабль».

 

«Белгоспроект»

Среди сооружениий соцмодернизма выделяют также здание Института Белгоспроекта на проспекте Победителей. Объект построили по проекту архитектора Валентина Малышева в 1979 году, на крыше установлены буквы «Минск — город герой». Сейчас здание частично скрыто за другими пристройками — его изгиб можно сразу и не заметить.

 

 
 

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Теги: Минск
 
 
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