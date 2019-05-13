Списания денег с карт, наше новое оружие, шансы Зены и васильковое мороженое - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну как вам работается в эту стандартную неделю, после всех праздников и переносов? В этом мае белорусы впервые отдыхали пять дней — как правило, таких длинных выходных у нас нет. Что нам это дало? Довольны ли представители туризма, транспорта и торговли доходом по их итогу? И какие мы получим зарплаты после майских? На все-все вопросы ответим здесь , а потом быстро расскажем вам, что вы могли пропустить в понедельник. А то вдруг вы могли не заметить василькового мороженого — а что ж за лето без него?..

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Давайте расскажем вам историю минчанина, который продал квартиру в Минске и построил дом в деревне . Хорошо ли ему, плохо ли, дорого ли строиться и содержать, счастлив ли он — все здесь . «В жизни в деревне больше плюсов, чем минусов. Даже без нормальной дороги и газа я чувствую здесь себя счастливым. И ребенок, кот, мотоцикл и собака — тоже. За жену ручаться не могу, но спит в деревне она точно лучше. И вообще, в деревне — лучше». Но здесь, конечно, есть нюанс: насколько нам известно, у семьи есть еще одна квартира в Минске, где при необходимости можно и переночевать, и пожить. Так, несомненно, проще, чем полностью сжигать мосты.

. Хорошо ли ему, плохо ли, дорого ли строиться и содержать, счастлив ли он — . «В жизни в деревне больше плюсов, чем минусов. Даже без нормальной дороги и газа я чувствую здесь себя счастливым. И ребенок, кот, мотоцикл и собака — тоже. За жену ручаться не могу, но спит в деревне она точно лучше. И вообще, в деревне — лучше». Но здесь, конечно, есть нюанс: насколько нам известно, у семьи есть еще одна квартира в Минске, где при необходимости можно и переночевать, и пожить. Так, несомненно, проще, чем полностью сжигать мосты. А видели, как духовой оркестр в Гродно исполнил хит Тимы Белорусских ? Было круто , с аплодисментами и несколькими тысячами зрителей в онлайне (стрим шел в соцсети). Между прочим, именно этот оркестр, а вместе с ним и еще с десяток духовых коллективов можно будет увидеть 18−19 мая в Поречье под Гродно на VI Фестивале духовой музыки. И не думайте, что мероприятие такое же скучное, как и название — там обещают огонь!

? , с аплодисментами и несколькими тысячами зрителей в онлайне (стрим шел в соцсети). Между прочим, именно этот оркестр, а вместе с ним и еще с десяток духовых коллективов можно будет увидеть 18−19 мая в Поречье под Гродно на VI Фестивале духовой музыки. И не думайте, что мероприятие такое же скучное, как и название — там обещают огонь! И еще одно трогательное видео не пропустите: в Ветке спасатели подняли обратно в гнездо выпавших оттуда совят. Они такие милые — и птицы, и люди !





ой, а вы знаете, кто такой Джон Уик? Ну-у-у, это же главный герой криминальный боевик «Джон Уик — 3: Парабеллум», и тут вдруг выяснилось, что он из Беларуси ! В соцсеточках, конечно, знатно поиздевались над «борцом-балеруном» .

О СПОРТЕ

Следите за ЧМ по хоккею? Или патриотично считаете, что без наших смотреть там не на что? Ошибаетесь, на этот чемпионат приехали настоящие суперзвезды, за турниром стоит следить и без сборной Беларуси. Давайте объясним, почему , и расскажем заодно последние новости . А у наших еще впереди, мы верим!

Все новости понедельника, 13 мая

Кстати. Что вы знаете о меланоме? Это это вид рака кожи, встречается не так часто, как другие виды, но наиболее опасна из-за высокого риска развития метастазов. 6,5 тысяч белорусов борются с меланомой, а вы можете 20 мая пройти первичный скрининг — рассказываем, куда идти . Берегите себя, друзья — и следите за здоровьем! Ну, а до 20-го мы, пожалуй, успеем слетать в Мюнхен — там тепло, хорошо, пиво с колбасками, да и прямой рейс из Минска появился .

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