Списания денег с карт, наше новое оружие, шансы Зены и васильковое мороженое - все за вчера

Ну как вам работается в эту стандартную неделю, после всех праздников и переносов? В этом мае белорусы впервые отдыхали пять дней — как правило, таких длинных выходных у нас нет. Что нам это дало? Довольны ли представители туризма, транспорта и торговли доходом по их итогу? И какие мы получим зарплаты после майских? На все-все вопросы ответим здесь, а потом быстро расскажем вам, что вы могли пропустить в понедельник. А то вдруг вы могли не заметить василькового мороженого — а что ж за лето без него?..
А как Виктор Лукашенко съездил в Воронеж, читали? Не как помощник президента — просто байкер, в рамках «народной дипломатии». Кстати, белорусская делегация ехала туда на девяти байках и по дороге попала в грозу.
Завтра в Минске откроется ежегодная международная выставка MILEX, где будут представлены техника, вооружение и специальное оборудование от более чем 170 производителей из десяти стран мира — Германии, Польши, России, Китая и других. Белорусские предприятия представят около 100 образцов вооружения и техники, часть которых ранее не показывалась публике — а мы уже все знаем о самых интересных новинках, и сейчас вас расскажем!
Помните Fenox Виталия Арбузова, одного из пионеров белорусского частного бизнеса, которая год назад оказалась на грани уничтожения, более тысячи сотрудников могли остаться без работы? Поговорили с ее топами, как компания пережила непростые времена, чего ждут от обещанной либерализации бизнеса и многом другом. «Бизнес в Беларуси — это виндсерфинг. Дует то так, то эдак, то вовсе не дует. Но плыть, куда тебе надо, можно и нужно… Я тридцать лет тут работаю — и год только посидел. Бывает. Я начинал еще в советское время, когда сроки по 15−20 лет были за хранение валюты и спекуляции. А так отличные у нас условия», — говорит Арбузов.
Вчера побывали на очередном суде по «делу медиков». На скамье подсудимых — заместитель главного врача медцентра МТЗ Сергей Семижон. Его обвиняют в получении взятки в 28 тысяч долларов за четыре поставки оборудования. Коллеги медика на суде поясняют: в закупках Семижон ничего не решал, оборудование было уникальным, а сам обвиняемый — прекрасным руководителем. «Никогда не забывайте, сколько жизней было спасено благодаря закупке этого оборудования, это не 100 человек, а 25 тысяч», — говорили в суде. Семижону, между прочим, грозит до 15 лет.
Вчера ночью противники строительства аккумуляторного завода в Бресте остановили фуру, которая выехала с территории предприятия, — а там что-то, очень похожее на аккумуляторы! Это странно потому, что завод еще не принят в эксплуатацию и формально там проходят пусконаладочные работы — а фактически, получается, он уже производит продукцию?! Так, а что нам говорит завод?
А у нас в августе на аэродроме «Боровая» пройдет уже двенадцатый по счету фестиваль «Рок за Бобров». 12 часов, 12 коллективов — как всегда, это будут актуальные звезды рок- и хип-хоп-сцены. Уже заявлены «Мумий Тролль», Баста, Little Big, «Ляпис-98» и др. и продано более 10 000 билетов. Вчера организаторы объявили финальный лайн-ап — и нам он очень понравился.
Давайте расскажем вам историю минчанина, который продал квартиру в Минске и построил дом в деревне. Хорошо ли ему, плохо ли, дорого ли строиться и содержать, счастлив ли он — все здесь. «В жизни в деревне больше плюсов, чем минусов. Даже без нормальной дороги и газа я чувствую здесь себя счастливым. И ребенок, кот, мотоцикл и собака — тоже. За жену ручаться не могу, но спит в деревне она точно лучше. И вообще, в деревне — лучше». Но здесь, конечно, есть нюанс: насколько нам известно, у семьи есть еще одна квартира в Минске, где при необходимости можно и переночевать, и пожить. Так, несомненно, проще, чем полностью сжигать мосты.
А видели, как духовой оркестр в Гродно исполнил хит Тимы Белорусских? Было круто, с аплодисментами и несколькими тысячами зрителей в онлайне (стрим шел в соцсети). Между прочим, именно этот оркестр, а вместе с ним и еще с десяток духовых коллективов можно будет увидеть 18−19 мая в Поречье под Гродно на VI Фестивале духовой музыки. И не думайте, что мероприятие такое же скучное, как и название — там обещают огонь!
Следите за ЧМ по хоккею? Или патриотично считаете, что без наших смотреть там не на что? Ошибаетесь, на этот чемпионат приехали настоящие суперзвезды, за турниром стоит следить и без сборной Беларуси. Давайте объясним, почему, и расскажем заодно последние новости. А у наших еще впереди, мы верим!
Кстати. Что вы знаете о меланоме? Это это вид рака кожи, встречается не так часто, как другие виды, но наиболее опасна из-за высокого риска развития метастазов. 6,5 тысяч белорусов борются с меланомой, а вы можете 20 мая пройти первичный скрининг — рассказываем, куда идти. Берегите себя, друзья — и следите за здоровьем! Ну, а до 20-го мы, пожалуй, успеем слетать в Мюнхен — там тепло, хорошо, пиво с колбасками, да и прямой рейс из Минска появился.
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