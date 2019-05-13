Источник материала: Голас Сененшчыны

Накануне Дней печати, работников радио, телевидения и связи в облисполкоме наградили победителей и лауреатов областного конкурса печатных средств массовой информации на премию имени Франциска Скорины и электронных – на премию «Витязь».





Предваряя церемонию, председатель облисполкома Николай Шерстнёв заострил внимание на том, что современное общество невозможно представить без коммуникаций, формирующих информационное пространство.

– Средства массовой информации участвуют в создании социального настроения людей, в формировании имиджа области в масштабах страны. Решение данных задач требует добросовестного отношения к делу. Позиция журналистов должна заключаться в том, чтобы не скрывать недостатки, а выявлять их, отражать причины и искать пути решения, – подчеркнул глава области, отметив при этом, что так работают ряд изданий, в том числе и «Витебские вести».

Журналисты, считает Николай Шерстнёв, должны не только выступать иллюстраторами жизни, но и заглядывать в глубину происходящих явлений. Слово – великое оружие и бесценное лекарство, которое может, как погубить, так и вылечить.

После награждения победителей председатель облисполкома ответил на вопросы представителей средств массовой информации.

О доверии общества к СМИ

– Средства массовой информации – связующее звено между государством и народом. Рабочий день я начинаю с просмотра газет, сначала региональных, потом – республиканских. В них нахожу объективную, своевременную информацию, которая помогает правильно и быстро принимать решение. Как у руководителя области и простого читателя у меня высокое доверие к государственным СМИ. Особое внимание обращаю на критические публикации. Без ошибок, считаю, нет движения вперед. Критика – стимул для совершенствования, если она объективная и взвешенная.

В современном мире средства массовой коммуникации очень оперативно освещают происходящее. Но порой мне не хватает в некоторых публикациях глубины раскрытия темы, если речь идет о серьезных вопросах экономического, социального характера.

О «Дажынках» в Браславе

– Основная мотивация проведения «Дажынак» в этом году в Браславе, – осовременить город, сделать его более привлекательным и для жителей, и для гостей. С другой стороны, фестиваль тружеников селабудет проходить в регионе, где слабо развит аграрный сектор. Поэтому я связываю воедино создание условий для повышения туристического потенциала озерного края и возрождение сельского хозяйства в Браславском районе. Город должен стать комфортным для проживания, поставлена задача привести в порядок улицы, отремонтировать жилье, школы, детские сады, спортивные сооружения, в перспективе – построить ФОК с бассейном. В ближайших планах – обустроить городской пляж территорию, создать инфраструктуру, чтобы жители и туристы могли покататься на катамаранах, лодках и т. д. В последние годы райцентр ассоциируется с фестивалемVivaBraslav, на который приезжают люди из разных стран. В прошлом году собралось около 30 тысяч гостей – в три раза больше, чем жителей города. Нужно создать хорошие условия для организации этого музыкального праздника, оснастить сцену, оборудовать стоянки, определить, где остановиться приезжим. Все это скажется на туристической привлекательности Браслава.

Объекты, на которых сейчас ведется работа, определены в том числе с учетом пожеланий населения города.

Об интеграционных структурах в АПК

– Разговор о создании крупных сельскохозяйственных комплексов мы начали вести четыре года назад.Такова была моя стратегия, и я был твердо убежден в ее успехе. Централизовав капитал, можно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Этого направления придерживается и правительство. Президент Беларуси подписал Директиву №6, где одним из пунктов прописано создание крупных кооперативно-интеграционных формирований, агрохолдингов с участием организаций перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Это дорожная карта, стратегия развития сельского хозяйства, и Витебщина идет в этом направлении. Мы сделали первый шаг, объединив около 30 хозяйств с промышленными предприятиями молочной и мясной переработки. На сегодняшний день четыре интеграционных структуры – оршанская, полоцкая, глубокская и витебская – обрабатывают 450 тыс. га пашни (всего в области 800 тыс.), то есть более половины земель. Видно, как меняется структура полей, как возросла культура земледелия. Результат налицо. Прежде Витебщина последней заканчивала сев яровых, а в этом году вышла в лидеры. За крупными сельскохозяйственными формированиями будущее. Стоит задача за пять лет осовременить сельское хозяйство. Создать условия, чтобы агропромышленный комплекс стал привлекательным для молодежи, чтобы живущие на селе имели все удобства не хуже, чем в городе.

О молодых кадрах

– Область испытывает дефицит в высокообразованных специалистах, которыхтребуют реалии времени. Некоторые предприятия вынуждены самостоятельно готовить кадры для себя. Нужно в учебных заведениях обучать профессиям, востребованным на рынке труда, и готовить больше студентов по целевым направлениям. Времена меняются, образование отстало от потребностей сегодняшнего дня. Основная проблемная сфера – сельское хозяйство. В некоторых регионах Беларуси нет квалифицированных ветеринарных врачей. Нужно дать возможность сельчанам поступать в вузы и возвращаться в родные места. А пока в ветакадемию идут 70% городских ребят и, получив диплом, растворяются. Необходимо менять подходы. Принудительная отработка после вуза малоэффективна.Будущий специалист должен знать, что на его рабочем месте есть все условия, у него будет хорошая зарплата. Приятно осознавать, что на Витебщине многое в этом плане сделано, поэтому нередко выпускники ветакадемии просят, чтобы их трудоустроили в нашей области.

О значимых инвестпроектах Витебщины

– Большинство регионов Витебщины сельскохозяйственные. Выручка от АПК в них составляет от 50 до 70%. Промышленность в основном развита в больших городах, а в малые инвесторы не спешат. Есть хорошие примеры, но их недостаточно. В частности, в Миорах вводится в строй завод белой жести. Инвесторы вложили в его создание 300 млн долларов. Если бы в каждом районе построить по одному крупному предприятию, это бы решило многие проблемы.Тогда бы молодежь не уезжала в крупные города в поисках работы.

В сельском хозяйстве есть прогресс, идет последовательная работа, возводятся новые комплексы. В промышленности пока сложнее. Хочется, чтобы сами жители проявляли инициативу, создавали производства, чтобы развивался малый и средний бизнес.

О проблемах потребкооперации

– Видим, что ситуация в райпо с каждым годом становится все хуже, некоторые районные общества стали банкротами, и это в первую очередь сказывается на качестве торгового обслуживания сельского населения. Данную проблему мы рассматривали в исполкоме и договорились создать крупную сеть с управляющей компанией, исключив промежуточные районные звенья и тем самым сократив затраты. Пример тому «Евроопт». У этой торговой сети управленческий аппарат на всю страну меньше, чем у нас в области у потребкооперации. Они работают современно, а райпо – по старинке. Поэтому стоит первоочередная задача – поменять подходы, оптимизировать, уменьшить затратную часть. Это нелегко, если учесть специфику нашего региона. На Витебщине свыше 6,3 тыс. населенных пунктов, а на Брестчине, к примеру, чуть более 3 тыс. Мы пошли на эксперимент. Оршанский район полностью обслуживается «Еврооптом», и рентабельность торговли здесь выше, чем в среднем по республике. Но Оршанщину не сравнить с Городокским или Россонским районами, где населенные пункты расположены не так компактно.Мы не готовы полностью передать торговлю «Евроопту» и другим сетям. Можем потерять то, что есть. Но надо последовательно, шаг за шагом модернизировать потребкооперацию, учиться конкурировать на современном уровне, предлагать качественный товар по лучшим ценам. В этом году должны закончить формировать управленческую структуру, а в следующем ждать результат.

О спортсменах

– Спортивные достижения поднимают авторитет страны. Лучшие спортсмены – пример для молодежи. Представители Витебщины в прошлом году завоевали 154 медали, это лучший результат среди всех регионов, кроме Минска. Европейские игры для Беларуси – знаковое событие, наши спортсмены будут выступать в окружении мировой элиты. Будем за них болеть и пожелаем им победы.

Об уроках от отца

– Мои родители были подростками в годы Великой Отечественной, один дедушка погиб в финской войне, второй – в 1942-м. Из рассказов отца и матери в памяти четко отпечатались их слова об ужасном голоде. На поле, изрытом снарядами, они в 20-градусный мороз собирали мерзлую картошку, капусту. Сегодня думаю, что это каким-то образом наложило отпечаток на дальнейшую судьбу отца, который занимался производством сельхозпродукции, был звеньевым по выращиванию картофеля. Также запомнилось, как люди помогали друг другу, стались выжить и дождаться Дня Победы.

О своей малой родине

– Вспоминаю свои детство и юность, и мне кажется, что в те годы мы жили весело, счастливо, дружно. Нам, детям, не надо было что-то повторять по два-три раза. Мы уважали родителей. Жаль, что в тех местах уже не осталось родных, знакомых, но они живут в моей памяти, как и отчий дом, детство, юность. Повзрослев и получив специальность, я начал работать в родном хозяйстве на Оршанщине. И сегодня стараюсь бывать на своей малой родине. Хотелось, чтобы ее населенные пункты были благоустроены, дороги ухожены, люди жили в достатке.

«Витебские вести».