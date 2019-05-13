Что произойдет с телом, если лежать больше месяца? Рассказываем в картинках

Источник материала: Tut.by

Мало кто из людей, способных подняться утром с кровати, может представить себе, что переживает прикованный к постели человек. Без движения мышц происходят изменения по всему организму: от кожи до кровеносной системы. Как меняется тело, если остаться лежать месяц и больше — рассказываем в инфографике.













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