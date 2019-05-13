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В детские сады Сморгони к новому учебному году планируют набрать более 380 детей

14.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

На 2019/2020 учебный год в учреждения дошкольного образования будет осуществлен набор 381 воспитанника:

в ясли-сад №6 – 62 ребенка (1 группа с 3 до 4 лет, 2 группы с 2 до 3 лет, 1 группа с 2 до 3 лет с кратковременным пребыванием на постоянной основе);

в ясли-сад №8 –50 детей (1 группа с 3 до 4 лет, 2 группы с 2 до 3 лет);

в санаторныйясли-сад №9 –15 детей (1 группа с 2 до 3 лет, дополнительный набор детей в возрасте от 3 до 4 лет в разновозрастную группу);

в ясли-сад № 10 – 22ребенка (1 группа с 2 до 3 лет, дополнительный набор детей от 3 до 4 лет в разновозрастную группу);

в сморгонский дошкольный центр развития ребенка –65 детей (1 группа с 3 до 4 лет, 3 группы с 2 до 3 лет);

в ясли-сад №13 – 62 ребенка (1 группа с 3 до 4 лет, 2 группы с 2 до 3 лет, 1 группа с 2 до 3 лет с кратковременным пребыванием на постоянной основе);

в ясли-сад № 14 – 40 детей (1 группа с 1 до 2 лет, 2 группы с 2 до 3 лет);

в ясли-сад №15 – 30 детей(2 группы с 2 до 3 лет);

в сморгонский ясли-сад-начальную школу – 35 детей (1 группа с 3 до 4 лет, 1 группа с 2 до 3 лет).

В детские сады Сморгони к новому учебному году планируют набрать более 380 детей

Наполняемость групп в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании составит от 10 до 20 воспитанников в зависимости от возраста и вида групп. Возраст детей определяется на 1 сентября.

Выдача направленийдля зачисления в дошкольные учреждения будет осуществляться управлением образования Сморгонского райисполкома (каб.115)в июне и в августе 2019 года.

Для выдачи направления родителям (законным представителям) необходимо предоставить:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка,

свидетельство о рождении ребенка,

заключение врачебно-консультативной комиссии (для санаторногояслей-сада, санаторной группы),

заключение центра коррекционно-раз вивающего обучения и реабилитации (для специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания).

Справки по тел.6-30-36.

Татьяна ГВОЗДОВИЧ, главный специалист управления образования Сморгонского райисполкома.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта balala.com.ua

 
 
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На 2019/2020 учебный год в учреждения дошкольного образования будет осуществлен набор 381 воспитанника:
 
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