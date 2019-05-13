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В детские сады Сморгони к новому учебному году планируют набрать более 380 детей
14.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
На 2019/2020 учебный год в учреждения дошкольного образования будет осуществлен набор 381 воспитанника:
в ясли-сад №6 – 62 ребенка (1 группа с 3 до 4 лет, 2 группы с 2 до 3 лет, 1 группа с 2 до 3 лет с кратковременным пребыванием на постоянной основе);
в ясли-сад №8 –50 детей (1 группа с 3 до 4 лет, 2 группы с 2 до 3 лет);
в санаторныйясли-сад №9 –15 детей (1 группа с 2 до 3 лет, дополнительный набор детей в возрасте от 3 до 4 лет в разновозрастную группу);
в ясли-сад № 10 – 22ребенка (1 группа с 2 до 3 лет, дополнительный набор детей от 3 до 4 лет в разновозрастную группу);
в сморгонский дошкольный центр развития ребенка –65 детей (1 группа с 3 до 4 лет, 3 группы с 2 до 3 лет);
в ясли-сад №13 – 62 ребенка (1 группа с 3 до 4 лет, 2 группы с 2 до 3 лет, 1 группа с 2 до 3 лет с кратковременным пребыванием на постоянной основе);
в ясли-сад № 14 – 40 детей (1 группа с 1 до 2 лет, 2 группы с 2 до 3 лет);
в ясли-сад №15 – 30 детей(2 группы с 2 до 3 лет);
в сморгонский ясли-сад-начальную школу – 35 детей (1 группа с 3 до 4 лет, 1 группа с 2 до 3 лет).
Наполняемость групп в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании составит от 10 до 20 воспитанников в зависимости от возраста и вида групп. Возраст детей определяется на 1 сентября.
Выдача направленийдля зачисления в дошкольные учреждения будет осуществляться управлением образования Сморгонского райисполкома (каб.115)в июне и в августе 2019 года.
Для выдачи направления родителям (законным представителям) необходимо предоставить:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка,
свидетельство о рождении ребенка,
заключение врачебно-консультативной комиссии (для санаторногояслей-сада, санаторной группы),
заключение центра коррекционно-раз
Справки по тел.6-30-36.
Татьяна ГВОЗДОВИЧ, главный специалист управления образования Сморгонского райисполкома.
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта
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На 2019/2020 учебный год в учреждения дошкольного образования будет осуществлен набор 381 воспитанника:
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