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24 мая в Вишнево и Войстоме будет работать передвижной социальный пункт
14.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Об этом нашей газете сообщила директор УТЦСОН «Тёплый дом» Марина Николайчик.
Так, 24 мая в агрогородке Вишнево в здании сельского исполнительного комитета передвижной социальный пункт будет работать с 11.00 до 13.00, в агрогородке Войстом в здании дома культуры - с 14.00 до 16.00.
Перечень услуг, предоставляемых в передвижном социальном пункте:
- психологическое консультирование;
- выдача гуманитарной помощи вещами б/у;
- прием документов на выдачу материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения;
- парикмахерские услуги.
Записаться можно по телефону: 3-88-34 (с 8.00 до 17.00, будние дни), указывая вид услуг, в котором нуждается клиент.
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Об этом нашей газете сообщила директор УТЦСОН «Тёплый дом» Марина Николайчик.
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