24 мая в Вишнево и Войстоме будет работать передвижной социальный пункт

Источник материала: Светлы шлях

Об этом нашей газете сообщила директор УТЦСОН «Тёплый дом» Марина Николайчик.

Так, 24 мая в агрогородке Вишнево в здании сельского исполнительного комитета передвижной социальный пункт будет работать с 11.00 до 13.00, в агрогородке Войстом в здании дома культуры - с 14.00 до 16.00.

Перечень услуг, предоставляемых в передвижном социальном пункте:

- психологическое консультирование;

- выдача гуманитарной помощи вещами б/у;

- прием документов на выдачу материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения;

- парикмахерские услуги.

Записаться можно по телефону: 3-88-34 (с 8.00 до 17.00, будние дни), указывая вид услуг, в котором нуждается клиент.