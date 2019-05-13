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24 мая в Вишнево и Войстоме будет работать передвижной социальный пункт

14.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Об этом нашей газете сообщила директор УТЦСОН «Тёплый дом» Марина Николайчик.

Так, 24 мая в агрогородке Вишнево в здании сельского исполнительного комитета передвижной социальный пункт будет работать с 11.00 до 13.00, в агрогородке Войстом в здании дома культуры - с 14.00 до 16.00.

Перечень услуг, предоставляемых в передвижном социальном пункте:

- психологическое консультирование;

- выдача гуманитарной помощи вещами б/у;

- прием документов на выдачу материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения;

- парикмахерские услуги.

Записаться можно по телефону: 3-88-34 (с 8.00 до 17.00, будние дни), указывая вид услуг, в котором нуждается клиент.

 
 
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Об этом нашей газете сообщила директор УТЦСОН «Тёплый дом» Марина Николайчик.
 
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