БЖД расширила перечень станций с доступом в интернет по Wi-Fi. В этом списке теперь есть и Сморгонь

Источник материала: Светлы шлях

Белорусская железная дорога продолжает работу по расширению перечня поездов, станций и остановочных пунктов, на которых можно подключиться к интернету по технологии Wi-Fi.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД, для улучшения качества обслуживания с апреля пассажирам дополнительно предоставлена возможность подключения к интернету по Wi-Fi в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса (серии ЭПР в 4-вагонном исполнении), курсирующих в сообщении между Минском и Бобруйском, Минском и Брестом, Минском и Барановичами, Минском и Оршей. Также воспользоваться беспроводным интернетом можно на 33 станциях и остановочных пунктах: ст. Гудогай, ст. Беларусь, ст. Жодино, ст. Смолевичи, ст. Сморгонь, ст. Койданово, ст. Пуховичи, ст. Руденск, ст. Столбцы, ст. Горынь, ст. Слоним, ст. Городея, ст. Ганцевичи, ст. Жабинка, ст. Ивацевичи, ст. Кобрин, ст. Оранчицы, ст. Словечно, ст. Тереховка, ст. Терюха, ст. Житковичи, ст. Речица, ст. Рогачев, ст. Светлогорск-на-Березине, ст. Шклов, ст. Быхов, ст. Погодино, ст. Климовичи, ст. Коммунары, ст. Слуцк, ст. Солигорск, о.п. Волковыск-Город, о.п. Береза-Город.

Сегодня сеть Wi-Fi на Белорусской железной дороге обеспечивается более 160 точками доступа, установленными на вокзалах, станциях и остановочных пунктах, а также организована в 18 электропоездах серии ЭП.

В пресс-центре напомнили, чтобы подключиться к интернету по Wi-Fi, необходимо пройти регистрацию. Код доступа потребителю приходит с помощью SMS на номер мобильного телефона. Воспользоваться услугой могут абоненты всех белорусских мобильных операторов.

Как отметили в БЖД, уже более 650 тыс. человек воспользовались возможностью подключения к интернету на 19 вокзалах (Минск-Пассажирский, Орша-Центральная, Молодечно, Борисов, Барановичи-Полесские, Лида, Гродно, Лунинец, Брест-Центральный, Пинск, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Могилев, Осиповичи, Бобруйск, Кричев, Витебск, Полоцк) и 2 станциях (Барановичи-Центральные, Янов-Полесский) Белорусской железной дороги, из них в апреле ‑ почти 72 тыс. пассажиров. Активнее всего к интернету подключаются в Минске, Бресте и Гомеле.