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До конца мая частично перекроют один из выходов со станции метро «Московская»
14.05.2019 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца мая частично перекроют выход со станции метро «Московская». Об этом
Один из выходов со станции метро «Московская» (на карте отмечен красным) частично перекроют с 14 по 31 мая. Это связано с ремонтом: стены, парапет и пригласительную площадку выхода облицовывают.
Столичная подземка приносит извинения за временные неудобства.
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Выход частично перекроют с 14 по 31 мая
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