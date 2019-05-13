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До конца мая частично перекроют один из выходов со станции метро «Московская»

14.05.2019 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До конца мая частично перекроют выход со станции метро «Московская». Об этом сообщает Минский метрополитен.


Изображение: Минский метрополитен

Один из выходов со станции метро «Московская» (на карте отмечен красным) частично перекроют с 14 по 31 мая. Это связано с ремонтом: стены, парапет и пригласительную площадку выхода облицовывают.

Столичная подземка приносит извинения за временные неудобства.

 
 
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