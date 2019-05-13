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Служба спасения 101. Познавательная встреча

14.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Служба спасения 101. Познавательная встреча
Служба спасения 101. Познавательная встреча
Служба спасения 101. Познавательная встреча
Служба спасения 101. Познавательная встреча
Специальный корреспондент журнала «Юный спасатель» Ирина Малицкая вместе со старшим инспектором ГПиВО Столинского РОЧС Александром Симончиком посетили ряд учреждений образования Столинского района.

В рамках встречи Ирина Малицкая рассказала о интересном и увлекательном журнале «Юный спасатель», проверила знания ребят в области безопасности жизнедеятельности, провела с ними много увлекательных тематических конкурсов. Самые активные участники мероприятия получили памятные призы.

Представитель РОЧС поговорил с учащимися о безопасности в период летних каникул, напомнил о недопустимости самостоятельного посещения лесов и водоёмов, вместе вспомнили алгоритм действий при обнаружении возгорания и номера телефонов экстренных служб.

 Столинский РОЧС

 
 
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  Специальный корреспондент журнала «Юный спасатель» Ирина Малицкая вместе со старшим инспектором ГПиВО Столинского РОЧС Александром Симончиком посетили ряд...
 
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