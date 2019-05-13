Служба спасения 101. Познавательная встреча

Источник материала: Навiны Палесся









Специальный корреспондент журнала «Юный спасатель» Ирина Малицкая вместе со старшим инспектором ГПиВО Столинского РОЧС Александром Симончиком посетили ряд учреждений образования Столинского района.

В рамках встречи Ирина Малицкая рассказала о интересном и увлекательном журнале «Юный спасатель», проверила знания ребят в области безопасности жизнедеятельности, провела с ними много увлекательных тематических конкурсов. Самые активные участники мероприятия получили памятные призы.

Представитель РОЧС поговорил с учащимися о безопасности в период летних каникул, напомнил о недопустимости самостоятельного посещения лесов и водоёмов, вместе вспомнили алгоритм действий при обнаружении возгорания и номера телефонов экстренных служб.

Столинский РОЧС