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Столинский РОЧс проводит акцию » Не оставляйте детей одних!»

14.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Столинский РОЧс проводит акцию » Не оставляйте детей одних!»
На несколько минут оставшиеся без присмотра малыши для спасателей – чрезвычайная ситуация. Этого времени достаточно, чтобы бросить зажженную спичку, попробовать непонятную жидкость на вкус, взобраться на окно, не говоря уже о том, чтобы проглотить таблетку или батарейку. Именно поэтому в Столинском районе с одиннадцатого мая по первое июня в четыре этапа проходит акция «Не оставляйте детей одних!».

Первый этап приурочен к Международному дню семьи и проходит с одиннадцатого по 15 мая в местах массового пребывания людей – в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и т. д. Главная задача данного этапа – проводить работу не только с детьми, но и с целой семьей. Поэтому акцент будет сделан на реализацию кампании «Проведи время с пользой».

Столинский РОЧс проводит акцию » Не оставляйте детей одних!»

В рамках второго этапа с 16 до 24 мая пройдут беседы в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Спасатели выступят на родительских собраниях, проведут профилактические встречи с гражданами в учреждениях здравоохранения, а также в спортивных школах, центрах детского творчества, покажут обучающие видеоролики. Акцент также будет сделан на работу молодыми и будущими мамами, которые смогут проверить свои знания в области детской безопасности. Новой формой станет проведение мероприятий для молодых родителей во время выписки из родильного дома. Работники РОЧС поспешат поздравить новоиспеченных мам и пап с главным событием в их жизни и подарят на память яркие сувениры от МЧС.

Третий этап продлится с 27 по 30 мая. Масштабные мероприятия пройдут в многодетных семьях и детскихдомах семейного типа. Особое внимание будет уделяться работе с родителями, воспитывающими детей дошкольного и младшего школьного возраста. Викторины, анкетирование, конкурсы по ОБЖ для детей и родителей, различные игровые развлекательно-познавательные моменты, ростовые куклы, показ видеофильмов «Школа безопасности», «Недетские игры», мультфильмов «Волшебная книга» и «Спасайка» – это далеко не полный список мероприятий, которые  проведут спасатели.Столинский РОЧс проводит акцию » Не оставляйте детей одних!»

Финальный этап акции будет двухдневным и состоится в 31 мая и первого июня. Он приурочен к Международному Дню защиты детей. Спасатели проведут зрелищные и массовые мероприятия на открытых площадках. Конкурсы, викторины, ярмарки, яркие фотозоны с героями мультфильма «Волшебная книга», выставка пожарной аварийно-спасательной техники, полезная наглядно-изобразительная продукция и, конечно же, концерт – лишь малая часть того, что ждет гостей мероприятий от спасателей. Параллельно со всем этим будет работать зона тестирования в рамках кампании «Проведи время с пользой».

На протяжении всех этапов акции МЧС будет активно сотрудничать со всеми заинтересованными организациями и учреждениями.  

Спасатели призывают не оставлять маленьких детей одних. Родители  всегда должны быть рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. Обучайте безопасности школьников – обсуждайте вопросы безопасности, рассказывайте об опасных местах для игр и будьте для детей примером. Присоединяйтесь к акции МЧС, делитесь безопасностью с родными и близкими, друзьями и соседями.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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  На несколько минут оставшиеся без присмотра малыши для спасателей – чрезвычайная ситуация. Этого времени достаточно, чтобы бросить зажженную спичку,
 
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