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О проведении республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов
14.05.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. О проведении республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов
На основании Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1586 «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», и в целях активизации и стимулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению обустройства и содержания в надлежащем состоянии мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Министр Л.И.Хоружик
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 29.12.2005 N 68
обеспечения соблюдения режима хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон водных объектов;
предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов;
формирования экологической культуры граждан и мобилизации творческой инициативы общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.
6.1. организация дорожных подъездов для механических транспортных средств к местам массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:
установка указателей на автомобильных дорогах для организованного подъезда к местам массового отдыха (установлены — 1 балл);
состояние подъездных дорог к местам массового отдыха (подъездные дороги имеют твердое покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии — 3 балла, подъездные дороги не имеют твердого покрытия, но находятся в удовлетворительном состоянии — 1 балл);
6.2. мероприятия по предупреждению несанкционированного заезда механических транспортных средств к местам массового отдыха. Оцениваются по следующим критериям:
устройство шлагбаумов (имеются — 1 балл);
устройство дорожных запрещающих знаков (имеются — 1 балл);
наличие других приспособлений по предупреждению несанкционированного заезда механических транспортных средств к местам массового отдыха (имеются — 1 балл);
6.3. организация стоянок для механических транспортных средств в местах массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:
наличие стоянок для механических транспортных средств в местах массового отдыха (стоянки имеются и охраняемые — 10 баллов; стоянки имеются, но неохраняемые — 8 баллов);
устройство дорожного информационного знака «Место стоянки» перед стоянками для механических транспортных средств в местах массового отдыха (установлен — 1 балл);
6.4. установка контейнеров и урн для сбора отходов в местах массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:
наличие контейнеров и урн для сбора отходов в местах массового отдыха (установлены с раздельным сбором отходов и в необходимом количестве — 2 балла; установлены без раздельного сбора отходов, но в необходимом количестве — 1 балл);
состояние контейнеров и урн для сбора отходов в местах массового отдыха (внешнее состояние удовлетворительное и не требуется замена в связи с их износом — 1 балл);
организация работ по систематическому вывозу отходов в местах массового отдыха (вывоз отходов производится ежедневно — 2 балла);
6.5. устройство общественных туалетов в местах массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:
наличие биотуалетов (имеются — 3 балла);
наличие стационарных общественных туалетов (имеются и предусмотрена централизованная канализация с отводом сточных вод на очистные сооружения — 5 баллов, имеются и предусмотрено устройство водонепроницаемых выгребов — 1 балл);
санитарное состояние общественных туалетов (отвечают санитарным требованиям — 1 балл);
6.6. устройство удобных и безопасных подходов к воде в местах массового отдыха (проведены работы по подсыпке или выравниванию береговой линии — 5 баллов);
6.7. установка предупредительных аншлагов по ограничению хозяйственной и иной деятельности в прибрежной полосе в местах массового отдыха (установлены и качественно оформлены — 1 балл);
6.8. наличие и состояние малых архитектурных форм в местах массового отдыха (за оригинальность формы, художественное оформление — 2 балла; при наличии малых архитектурных форм в удовлетворительном состоянии — 1 балл);
6.9. наличие сооружений развлекательного и обслуживающего назначения в местах массового отдыха:
пункты общественного питания и розничной торговли (имеются — 1 балл);
пункты проката пляжного и спортивного инвентаря (имеются — 1 балл);
лодочные станции (имеются — 1 балл);
оснащение питьевыми фонтанчиками (имеются — 1 балл);
раздевалки (имеются — 1 балл).
6-1. Организация места массового отдыха включает выбор места массового отдыха и его обустройство, при этом к выбору места массового отдыха предъявляются следующие требования:
соответствие качества воды водного объекта установленным нормативам качества воды, включающими в себя общефизические, биологические и химические показатели качества;
наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;
наличие подъездных путей к местам массового отдыха;
безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней);
благоприятный гидрологический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, резких колебаний уровня воды).
Места массового отдыха должны быть размещены за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.
Требования к обустройству мест массового отдыха определяются согласно приложению 1.
25 июля года, в котором проводится республиканский конкурс, подводят итоги первого этапа республиканского конкурса и оформляют протокол заседания областной комиссии, который подписывается председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды;
30 июля года, в котором проводится республиканский конкурс, представляют на рассмотрение в республиканскую комиссию протоколы заседания комиссий, ведомости юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занявших первое место, а также фотографии размером 18 x 24 см с видом мест массового отдыха.
В случае, если у претендентов на призовые места будет одинаковое количество баллов, республиканская комиссия дополнительно с выездом на место осуществляет проверку состояния мест массового отдыха для определения победителя республиканского конкурса.
Для награждения победителей республиканского конкурса устанавливается по одной первой, второй и третьей премии.
Размер денежных премий для награждения победителей республиканского конкурса ежегодно устанавливается Минприроды.
Премирование победителей республиканского конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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О проведении республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. О проведении республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест...
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