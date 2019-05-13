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Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. О проведении республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов

На основании Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1586 «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», и в целях активизации и стимулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению обустройства и содержания в надлежащем состоянии мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить, что республиканский конкурс на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов проводится ежегодно с 1 мая по 31 августа. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов.

Министр Л.И.Хоружик

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 29.12.2005 N 68

Инструкция о порядке проведения республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов (далее — Инструкция) определяет условия, сроки и порядок проведения республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов (далее — республиканский конкурс). Республиканский конкурс проводится в рамках Республиканского экологического форума с целью:

обеспечения соблюдения режима хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон водных объектов;

предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов;

формирования экологической культуры граждан и мобилизации творческой инициативы общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.

В республиканском конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, на которых в соответствии с решениями местных исполнительных и распорядительных органов возложена обязанность по обеспечению содержания в надлежащем состоянии мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов (далее — юридические лица и индивидуальные предприниматели). Республиканский конкурс проводится ежегодно в период с 1 мая по 31 августа в два этапа. Первый этап с 1 мая по 31 июля включает организацию, проведение и подведение итогов республиканского конкурса на областном уровне. Второй этап с 1 по 31 августа — подведение итогов республиканского конкурса на республиканском уровне. Оценка работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению обустройства и содержания в надлежащем состоянии мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов (далее — места массового отдыха) осуществляется в соответствии с основными показателями республиканского конкурса, указанными в пункте 6 настоящей Инструкции, и определяется как сумма баллов, предусмотренных перечнем этих показателей за период с 1 мая по 15 июля года, в котором проводится республиканский конкурс. К основным показателям республиканского конкурса относятся:

6.1. организация дорожных подъездов для механических транспортных средств к местам массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:

установка указателей на автомобильных дорогах для организованного подъезда к местам массового отдыха (установлены — 1 балл);

состояние подъездных дорог к местам массового отдыха (подъездные дороги имеют твердое покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии — 3 балла, подъездные дороги не имеют твердого покрытия, но находятся в удовлетворительном состоянии — 1 балл);

6.2. мероприятия по предупреждению несанкционированного заезда механических транспортных средств к местам массового отдыха. Оцениваются по следующим критериям:

устройство шлагбаумов (имеются — 1 балл);

устройство дорожных запрещающих знаков (имеются — 1 балл);

наличие других приспособлений по предупреждению несанкционированного заезда механических транспортных средств к местам массового отдыха (имеются — 1 балл);

6.3. организация стоянок для механических транспортных средств в местах массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:

наличие стоянок для механических транспортных средств в местах массового отдыха (стоянки имеются и охраняемые — 10 баллов; стоянки имеются, но неохраняемые — 8 баллов);

устройство дорожного информационного знака «Место стоянки» перед стоянками для механических транспортных средств в местах массового отдыха (установлен — 1 балл);

6.4. установка контейнеров и урн для сбора отходов в местах массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:

наличие контейнеров и урн для сбора отходов в местах массового отдыха (установлены с раздельным сбором отходов и в необходимом количестве — 2 балла; установлены без раздельного сбора отходов, но в необходимом количестве — 1 балл);

состояние контейнеров и урн для сбора отходов в местах массового отдыха (внешнее состояние удовлетворительное и не требуется замена в связи с их износом — 1 балл);

организация работ по систематическому вывозу отходов в местах массового отдыха (вывоз отходов производится ежедневно — 2 балла);

6.5. устройство общественных туалетов в местах массового отдыха. Оценивается по следующим критериям:

наличие биотуалетов (имеются — 3 балла);

наличие стационарных общественных туалетов (имеются и предусмотрена централизованная канализация с отводом сточных вод на очистные сооружения — 5 баллов, имеются и предусмотрено устройство водонепроницаемых выгребов — 1 балл);

санитарное состояние общественных туалетов (отвечают санитарным требованиям — 1 балл);

6.6. устройство удобных и безопасных подходов к воде в местах массового отдыха (проведены работы по подсыпке или выравниванию береговой линии — 5 баллов);

6.7. установка предупредительных аншлагов по ограничению хозяйственной и иной деятельности в прибрежной полосе в местах массового отдыха (установлены и качественно оформлены — 1 балл);

6.8. наличие и состояние малых архитектурных форм в местах массового отдыха (за оригинальность формы, художественное оформление — 2 балла; при наличии малых архитектурных форм в удовлетворительном состоянии — 1 балл);

6.9. наличие сооружений развлекательного и обслуживающего назначения в местах массового отдыха:

пункты общественного питания и розничной торговли (имеются — 1 балл);

пункты проката пляжного и спортивного инвентаря (имеются — 1 балл);

лодочные станции (имеются — 1 балл);

оснащение питьевыми фонтанчиками (имеются — 1 балл);

раздевалки (имеются — 1 балл).

6-1. Организация места массового отдыха включает выбор места массового отдыха и его обустройство, при этом к выбору места массового отдыха предъявляются следующие требования:

соответствие качества воды водного объекта установленным нормативам качества воды, включающими в себя общефизические, биологические и химические показатели качества;

наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;

наличие подъездных путей к местам массового отдыха;

безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней);

благоприятный гидрологический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, резких колебаний уровня воды).

Места массового отдыха должны быть размещены за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.

Требования к обустройству мест массового отдыха определяются согласно приложению 1.

Для организации и проведения республиканского конкурса создается республиканская комиссия, персональный состав которой утверждается приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее — Минприроды). Для организации, проведения и подведения итогов первого этапа республиканского конкурса областные комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды создают областные комиссии по организации, проведению и подведению итогов первого этапа республиканского конкурса (далее — областные комиссии) и утверждают их персональный состав. Руководители районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 15 июля года, в котором проводится республиканский конкурс, проводят обследование мест массового отдыха и по результатам проверки составляют ведомости по форме согласно приложению 2, делают фотографии размером 18 x 24 см с видом этих мест и направляют все материалы в областные комиссии. Областные комиссии до:

25 июля года, в котором проводится республиканский конкурс, подводят итоги первого этапа республиканского конкурса и оформляют протокол заседания областной комиссии, который подписывается председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды;

30 июля года, в котором проводится республиканский конкурс, представляют на рассмотрение в республиканскую комиссию протоколы заседания комиссий, ведомости юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занявших первое место, а также фотографии размером 18 x 24 см с видом мест массового отдыха.

Подведение итогов второго этапа республиканского конкурса осуществляется республиканской комиссией путем сравнения баллов, указанных в ведомостях, среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занявших первое место на первом этапе республиканского конкурса. Победителями республиканского конкурса признаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие наибольшее количество баллов по итогам второго этапа республиканского конкурса.

В случае, если у претендентов на призовые места будет одинаковое количество баллов, республиканская комиссия дополнительно с выездом на место осуществляет проверку состояния мест массового отдыха для определения победителя республиканского конкурса.

Победители республиканского конкурса награждаются дипломами и денежными премиями.

Для награждения победителей республиканского конкурса устанавливается по одной первой, второй и третьей премии.

Размер денежных премий для награждения победителей республиканского конкурса ежегодно устанавливается Минприроды.

Премирование победителей республиканского конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.