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В честь и для ветеранов

14.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В честь и для ветеранов

Накануне Дня Победы районный Дом культуры гостеприимно распахнул свои двери педагогам-ветеранам — людям с огромным сердцем и открытой нестареющей душой. Праздничное мероприятие по доброй традиции организовали председатель совета ветеранов педагогического труда Татьяна Мардусевич совместно с председателем районного комитета отраслевого профсоюза Еленой Ахремчик. Для ветеранов эта встреча в преддверии великого праздника 9 Мая — хорошая возможность собраться вместе, чтобы пообщаться друг с другом, поделиться последними новостями, вспомнить нелегкое детство, опаленное войной, упомянуть о великой Победе, о несравненном патриотизме людей, отстоявших мир на земле.


В честь и для ветеранов

После торжественного возложения цветов к бюсту дважды Героя Советского Союза Степана Шутова ветераны, председатели профкомов учреждений образования района, молодые педагоги собрались в празднично оформленном зале. Минутой молчания почтили присутствующие погибших в годы Великой Отечественной войны. «Не тускнеет от времени память о подвигах героев, — обратилась к участникам встречи Татьяна Ивановна Мардусевич. — И сегодня мы благодарим наших дедов и прадедов за мирное небо и улыбки детей. Мы признательны педагогам, которые, не жалея своих сил и времени, творили великое дело, учили и воспитывали молодежь в тяжелое и голодное послевоенное время». Слова благодарности за Победу высказала также Елена Владимировна Ахремчик, она пожелала ветеранам радостных мыслей, хороших дней и безмерного оптимизма в душе. От лица молодых педагогов выступила учитель иностранного языка Юлия Болбас: «Всё дальше от нас уходят годы страшной войны, но мы не перестаем помнить о тех, кто жертвовал своей жизнью, чтобы мы могли жить, мечтать и осуществлять задуманное».


В честь и для ветеранов
В честь и для ветеранов
В честь и для ветеранов

Никого не оставили равнодушными на празднике выступления артистов районного Дома культуры. Песни военных лет возвращали в прошлое, заставляли задуматься, крепко брали за душу. Многие охотно подпевали знакомые мелодии, едва сдерживая слезы на глазах. Не менее проникновенно читала свои стихи, посвященные ветеранам и матерям, не дождавшимся сыновей, ветеран педагогического труда Нина Васильевна Скрупская, а душевная песня «Огонек» в исполнении Ирины Александровны Жаркевич и Евгения Ивановича Бабичева создала в зале особый эмоциональный настрой. Теплые слова поздравления с великим праздником прозвучали на встрече и от Екатерины Борисовны Кондрусевич, она пожелала всем здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.


В честь и для ветеранов

Сердечная и искренняя обстановка в зале, трогательный концерт, дружеское общение сделали эту встречу незабываемой. Педагоги-ветераны не спешили расходиться по домам, они делились друг с другом впечатлениями, фотографировались, благодарили организаторов и гостей за праздник, за подаренное душевное тепло и хорошее настроение.                                                                 

 Анна АВТУХОВА

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Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Накануне Дня Победы районный Дом культуры гостеприимно распахнул свои двери педагогам-ветеранам — людям с огромным сердцем и открытой нестареющей душой....
 
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