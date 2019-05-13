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В Гомеле на месте бывшего «пятачка» и будущего «Диониса» высадят деревьев вдвое больше удаленных

14.05.2019 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на месте бывшего рынка «пятачка» ведутся активные подготовительные работы для строительства здесь инвестором ООО «Ресттрейд» торгового центра. Попали под снос не только сам старый рынок, но и расположенные рядом деревья и кустарники. Сколько их будет удалено и какие компенсационные посадки предусмотрены, газете «Гомельские ведомости» рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Гомельского горисполкома Павел Млынарчик.

Удалят попавшие в пятно застройки 64 дерева и 11 кустарников. Однако еще в ноябре прошлого года в горисполкоме было принято решение, согласно которому застройщик должен произвести компенсационные посадки — 128 деревьев быстрорастущих пород, семь — хвойных пород и 23 кустарника.

Срок выполнения решения — год со времени его принятия.

Без компенсационных посадок, подчеркнул Павел Млынарчик, новостройка не будет принята в эксплуатацию.

 
 
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