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В Гомеле на месте бывшего «пятачка» и будущего «Диониса» высадят деревьев вдвое больше удаленных
14.05.2019 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Удалят попавшие в пятно застройки 64 дерева и 11 кустарников. Однако еще в ноябре прошлого года в горисполкоме было принято решение, согласно которому застройщик должен произвести компенсационные посадки — 128 деревьев быстрорастущих пород, семь — хвойных пород и 23 кустарника.
Срок выполнения решения — год со времени его принятия.
Без компенсационных посадок, подчеркнул Павел Млынарчик, новостройка не будет принята в эксплуатацию.
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Удалят попавшие в пятно застройки 64 дерева и 11 кустарников.
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