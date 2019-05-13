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Рыболовам-любителям Кировщины напоминают о правилах лова рыбы

14.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Рыболовам-любителям Кировщины напоминают о правилах лова рыбы

Как сообщил заместитель начальника Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Илья Дудаль, рыболовам в рыболовных угодьях разрешается использовать для любительского рыболовства следующие орудия и способы лова:
нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики, дорожки;
кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы и оснащения;
ружья и пистолеты для подводной охоты, стреля­ющие гарпуном с наконечником не более пяти зубьев (только при проведении подводной охоты);
традиционные национальные орудия лова рыбы в соответствии с положением настоящих Правил;
сачки диаметром не более 0,5 метра с размером ячеи менее 10 миллиметров и подъемные сетки размером не более 1 х 1 метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы;
багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 сантиметров и сачки для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящем пункте орудиями рыболовства;
лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 72 настоящих Правил;
Согласно пункта 72, 98 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства — в фонде рыболовных угодий рыболовы, являющиеся членами РОС РГОО «БООР», имеют право добычи рыбы в светлое время суток следующими способами:
с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 10 штук на рыболова;
лов рыбы на дорожку с судов с двигателями. При лове рыбы на дорожку с судов с двигателями разрешается использование одной приманки или наживки на одного рыболова;
подводная охота.

 
 
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Как сообщил заместитель начальника Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Илья Дудаль, рыболовам в рыболовных угодьях...
 
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