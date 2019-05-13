Приговоренный к расстрелу за убийство двух девушек просит изменить статью - на убийство «при самообороне»

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Верховном суде рассматривают апелляцию на смертный приговор 36-летнему Александру Осиповичу. Это его признали виновным в жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске летом 2018-го: их тела нашли в ванной, где они пытались спастись. Сам обвиняемый просит оставить его живым, более того — изменить обвинение с умышленного убийства на убийство при обороне.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Убийство в Бобруйске: на телах девушек насчитали 93 удара

Напомним, рано утром 20 июля 2018-го в милицию Бобруйска позвонила испуганная девушка и прокричала, что вместе с подругой они заперлись в ванной, а к ним ломится мужчина. Она смогла назвать только улицу и номер квартиры (неправильный), после чего звонок оборвался.

По камерам отследили, что ночью из местного кафе на такси с незнакомцем уехали две подруги. Увы, девушек нашли уже погибшими , им было 26 и 27 лет. Одна, по заключению экспертов, получила 77 ударов молотком и руками, у второй насчитали 16 ран от ножа.

Они попали в эту квартиру из кафе «Престиж», где накануне по отдельности отдыхали и пили. Мужчина много «принял» еще до того, у девушек опьянение оценивали на уровне от 3 промилле. После закрытия кафе, когда мужчина ждал свое такси, подруги попросили заодно подвезти их домой. Но по дороге купили пива и оказались, в итоге, у него.

«70 процентов всех дальнейших событий я не помню, — говорил в суде обвиняемый Александр Осипович. Хотя упоминал версию, якобы те что-то подсыпали ему в алкоголь и может приехали со своими намерениями. — Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный».

Перед приговором он просил прощения и просил не лишать его жизни. Но матери убитых девушек рассуждали иначе: «Пусть он там [на том свете] перед ними покается».

На совести мужчины не одна жизнь: ранее он был судим за причинение тяжких телесных повреждений, от которых погиб человек. Кроме того, были судимости за грабеж, кражу, злостное хулиганство — а всего почти 12 лет, то есть треть жизни, он провел на зоне.

По приговору с него должны взыскать в адрес потерпевших более 100 тысяч рублей. Пока не ясно, где возьмут эти деньги: мужчина на момент убийств был безработный, квартира принадлежит матери, а сам снимал жилье вместе с сожительницей. Семьи у него нет.

Обвиняемый: прошу переквалифицировать на убийство при обороне

Обвиняемый Александр Осипович в начале суда заявил, что просит перенести процесс на другой день. Он считает, нужно повторить психолого-психиатрическую экспертизу, мол, «неправильно были выявлены качества моей личности». А еще изучить давнюю травму головы, и телесные повреждения, «которые могли быть причинены мне обнаруженным молотком» (одно из орудий преступления).

«Прошу изменить приговор: переквалифицировать обвинение [с убийства] на статью 143 Уголовного кодекса (Убийство при превышении пределов необходимой обороны)», — вдруг заявил мужчина в клетке. За такое, напомним, грозит максимум два года в колонии.

На процессе присутствует мама одной из убитых девушек. Она считает, что не нужно идти на поводу мужчины, суд и так раньше все детально изучил.

«Тогда его каждый раз спрашивали о здоровье, и все было хорошо. А как только вынесли расстрельный приговор, то начались эти ходатайства. Он опять выбрал новую линию защиты. Хочет продолжить жить? Девочки тоже хотели, но он им не позволил!».

В зале поднялась с места еще одна женщина, это мать обвиняемого. Она хочет, чтобы расстрел заменили на колонию и позволи работать, чтобы он погасил иск родным убитых.

Апелляцию на приговор изучают три судьи под председательством Руслана Анискевича, зампреда Верховного суда.

(Будет обновлено)